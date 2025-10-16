Хакеры не смогут взломать смартфоны Android: какие функции защитят и как их включить (фото, видео)

Google представила набор новых инструментов для борьбы с фишингом и мошенничеством на ОС Android. Главные нововведения — автоматическое распознавание вредоносных ссылок в "Сообщениях" и возможность восстановить аккаунт с помощью доверенных контактов.

На фоне развития обманных схем, задействующих копирование голоса и дипфейки, Google усиливает защиту своей системы. Эти функции призваны не только блокировать угрозы, но и научить людей распознавать их, пишет Android Central.

Защита от спам-ссылок в "Сообщениях"

Теперь, если вы получите в Google Messages сообщение с подозрительной ссылкой (например, о "выигрыше в лотерею" или "затерянном криптокошельке"), система предупредит вас об опасности. При попытке перейти по такой ссылке приложение заблокирует ее, если вы вручную не подтвердите, что доверяете отправителю.

Верификация контактов и блокировка спам-ссылок в Google Messages Фото: Google

Верификация контактов

В Android также появится механизм Key Verifier. Он позволяет убедиться в приватности диалога, и что вы общаетесь именно с тем человеком, за кого он себя выдает. Для этого нужно будет отсканировать QR-код вашего доверенного контакта. Это поможет защититься от мошенников, способных взломать аккаунт собеседника и писать от его имени.

Восстановление аккаунта в "Сообщениях" через доверенного контакта Фото: Google

Восстановление аккаунта через друзей

Google упростила и процесс восстановления доступа к аккаунту, если вы забыли пароль. Теперь в настройках можно будет указать несколько доверенных контактов из числа близких друзей или родственников. В случае блокировки они смогут подтвердить вашу личность и помочь восстановить доступ.

Демонстрация обучающей игры Scam Ready от Google

Познавательная игра

Чтобы научить пользователей распознавать злоумышленников, Google запустила интерактивную игру Scam Ready Game. В ней моделируются различные сценарии фишинговых атак, что помогает развивать критическое мышление и бдительность.

Cроки доступности новых функций пока не уточняются, но, как правило, Google развертывает подобные обновления постепенно для всех пользователей Android.

Раньше Фокус писал, что cмартфоны Android в опасности — украсть данные могут прямо с экрана. Хакеры придумали технологию, которая может красть данные с устройств Google и Samsung, причем им удалось обойти даже установленную защиту.