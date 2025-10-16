Поддержите нас UA
Хакеры не смогут взломать смартфоны Android: какие функции защитят и как их включить (фото, видео)

смартфон android google pixel
Android-смартфон | Фото: Android Police

Google представила набор новых инструментов для борьбы с фишингом и мошенничеством на ОС Android. Главные нововведения — автоматическое распознавание вредоносных ссылок в "Сообщениях" и возможность восстановить аккаунт с помощью доверенных контактов.

На фоне развития обманных схем, задействующих копирование голоса и дипфейки, Google усиливает защиту своей системы. Эти функции призваны не только блокировать угрозы, но и научить людей распознавать их, пишет Android Central.

Защита от спам-ссылок в "Сообщениях"

Теперь, если вы получите в Google Messages сообщение с подозрительной ссылкой (например, о "выигрыше в лотерею" или "затерянном криптокошельке"), система предупредит вас об опасности. При попытке перейти по такой ссылке приложение заблокирует ее, если вы вручную не подтвердите, что доверяете отправителю.

google messages функции защита от спама верификация сообщения
Верификация контактов и блокировка спам-ссылок в Google Messages
Фото: Google

Верификация контактов

В Android также появится механизм Key Verifier. Он позволяет убедиться в приватности диалога, и что вы общаетесь именно с тем человеком, за кого он себя выдает. Для этого нужно будет отсканировать QR-код вашего доверенного контакта. Это поможет защититься от мошенников, способных взломать аккаунт собеседника и писать от его имени.

google messages восстановление пароля доверенный контакт аккаунт
Восстановление аккаунта в "Сообщениях" через доверенного контакта
Фото: Google

Восстановление аккаунта через друзей

Google упростила и процесс восстановления доступа к аккаунту, если вы забыли пароль. Теперь в настройках можно будет указать несколько доверенных контактов из числа близких друзей или родственников. В случае блокировки они смогут подтвердить вашу личность и помочь восстановить доступ.

Демонстрация обучающей игры Scam Ready от Google

Познавательная игра

Чтобы научить пользователей распознавать злоумышленников, Google запустила интерактивную игру Scam Ready Game. В ней моделируются различные сценарии фишинговых атак, что помогает развивать критическое мышление и бдительность.

Cроки доступности новых функций пока не уточняются, но, как правило, Google развертывает подобные обновления постепенно для всех пользователей Android.

Раньше Фокус писал, что cмартфоны Android в опасности — украсть данные могут прямо с экрана. Хакеры придумали технологию, которая может красть данные с устройств Google и Samsung, причем им удалось обойти даже установленную защиту.