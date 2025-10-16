Хакери не зможуть зламати смартфони Android: які функції захистять і як їх увімкнути (фото, відео)

Google представила набір нових інструментів для боротьби з фішингом і шахрайством на ОС Android. Головні нововведення — автоматичне розпізнавання шкідливих посилань у "Повідомленнях" і можливість відновити акаунт за допомогою довірених контактів.

На тлі розвитку обманних схем, що задіюють копіювання голосу і діпфейки, Google посилює захист своєї системи. Ці функції покликані не тільки блокувати загрози, а й навчити людей розпізнавати їх, пише Android Central.

Захист від спам-посилань у "Повідомленнях"

Тепер, якщо ви отримаєте в Google Messages повідомлення з підозрілим посиланням (наприклад, про "виграш у лотерею" або "загублений криптогаманець"), система попередить вас про небезпеку. У разі спроби перейти за таким посиланням застосунок заблокує його, якщо ви вручну не підтвердите, що довіряєте відправнику.

Верифікація контактів і блокування спам-посилань у Google Messages Фото: Google

Верифікація контактів

В Android також з'явиться механізм Key Verifier. Він дає змогу переконатися в приватності діалогу, і що ви спілкуєтеся саме з тією людиною, за кого вона себе видає. Для цього потрібно буде відсканувати QR-код вашого довіреного контакту. Це допоможе захиститися від шахраїв, здатних зламати акаунт співрозмовника і писати від його імені.

Відновлення акаунта в "Повідомленнях" через довірений контакт Фото: Google

Відновлення акаунта через друзів

Google спростила і процес відновлення доступу до акаунту, якщо ви забули пароль. Тепер у налаштуваннях можна буде вказати кілька довірених контактів із числа близьких друзів або родичів. У разі блокування вони зможуть підтвердити вашу особистість і допомогти відновити доступ.

Демонстрація навчальної гри Scam Ready від Google

Пізнавальна гра

Щоб навчити користувачів розпізнавати зловмисників, Google запустила інтерактивну гру Scam Ready Game. У ній моделюються різні сценарії фішингових атак, що допомагає розвивати критичне мислення та пильність.

Терміни доступності нових функцій поки не уточнюються, але, як правило, Google розгортає подібні оновлення поступово для всіх користувачів Android.

Раніше Фокус писав, що смартфони Android в небезпеці — вкрасти дані можуть прямо з екрана. Хакери придумали технологію, яка може красти дані з пристроїв Google і Samsung, причому їм вдалося обійти навіть встановлений захист.