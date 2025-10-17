Аккумуляторы "залили" пеной и клеем: неожиданный эффект улучшил батареи (видео)

Инженеры нашли простой способ сделать батареи для электромобилей легче, прочнее и безопаснее. В них внедрили специальную огнеупорную пену и термостойкий клей, которые защищают от пожара и заменяют тяжелые металлические детали.

Эффективное управление теплом — одна из главных задач при проектировании аккумуляторов. Новая разработка от компании H.B. Fuller уже на уровне материалов обеспечивает надежность в этом плане, не требуя ложных систем охлаждения, пишет Charged EVs.

Пена вместо металла

Инновация стала возможна благодаря особой пене серии EV Protect. Она заливается в пустые пространства внутри аккумуляторного блока и, расширяясь, обволакивает все компоненты.

Главный бонус — защита от пожара. Пена выполняет функцию огнеупорного барьера. Если одна из ячеек загорается, субстанция не дает огню распространиться на соседние, предотвращая цепную реакцию и взрыв всей батареи.

Відео дня

Вдобавок АКБ становится прочнее и легче. Более жесткие версии пены (EV Protect 5006, 5008, 5009) позволяют отказаться от тяжелых металлических или пластиковых усилителей, которые традиционно используются для придания конструкции жесткости. Это снижает вес и упрощает сборку. Пена также гасит вибрации, помогая аккумулятору проходить тесты на прочность, и работает как теплоизолятор. В жару и холод она сглаживает резкие перепады температур, что положительно сказывается на запасе хода и сроке службы батареи.

Улучшение батарей для электрокаров с помощью клея и пены: демонстрация технологии

Клей вместо скотча

Еще показали термоплавкий клей EV Bond 775. Он заменяет традиционный скотч и многоэтапные процессы склейки при сборке аккумуляторных модулей. С ним получается быстрее соединять ячейки, крышки и трубки охлаждения, что ускоряет и удешевляет массовое производство аккумуляторов.

В комплексе такой подход считается прорывным для индустрии, поскольку закладывает все важные свойства в элемент питания еще на этапе материалов. Таким образом, легкие, безопасные и дешевые батареи будет проще изготавливать, что критически важно для будущего электромобилей.

Раньше Фокус писал, что аккумуляторы для электрокаров станут "неубиваемыми". Скоро батареи для электромобилей будут выдерживать тысячи циклов перезарядки, почти не теряя в емкости. Китайские ученые разработали самовосстанавливающийся слой для твердотельных аккумуляторов.