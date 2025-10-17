Акумулятори "залили" піною та клеєм: несподіваний ефект покращив батареї (відео)

Інженери знайшли простий спосіб зробити батареї для електромобілів легшими, міцнішими і безпечнішими. У них впровадили спеціальну вогнетривку піну і термостійкий клей, які захищають від пожежі і замінюють важкі металеві деталі.

Ефективне управління теплом — одне з головних завдань під час проєктування акумуляторів. Нова розробка від компанії H.B. Fuller вже на рівні матеріалів забезпечує надійність у цьому плані, не вимагаючи хибних систем охолодження, пише Charged EVs.

Піна замість металу

Інновація стала можлива завдяки особливій піні серії EV Protect. Вона заливається в порожні простори всередині акумуляторного блоку і, розширюючись, обволікає всі компоненти.

Головний бонус — захист від пожежі. Піна виконує функцію вогнетривкого бар'єру. Якщо одна з комірок загоряється, субстанція не дає вогню поширитися на сусідні, запобігаючи ланцюговій реакції та вибуху всієї батареї.

Відео дня

До того ж АКБ стає міцнішою і легшою. Більш жорсткі версії піни (EV Protect 5006, 5008, 5009) дають змогу відмовитися від важких металевих або пластикових підсилювачів, які традиційно використовуються для надання конструкції жорсткості. Це знижує вагу і спрощує складання. Піна також гасить вібрації, допомагаючи акумулятору проходити тести на міцність, і працює як теплоізолятор. У спеку і холод вона згладжує різкі перепади температур, що позитивно позначається на запасі ходу і терміні служби батареї.

Поліпшення батарей для електрокарів за допомогою клею та піни: демонстрація технології

Клей замість скотча

Ще показали термоплавкий клей EV Bond 775. Він замінює традиційний скотч і багатоетапні процеси склеювання при складанні акумуляторних модулів. З ним виходить швидше з'єднувати комірки, кришки і трубки охолодження, що прискорює і здешевлює масове виробництво акумуляторів.

У комплексі такий підхід вважається проривним для індустрії, оскільки закладає всі важливі властивості в елемент живлення ще на етапі матеріалів. Таким чином, легкі, безпечні та дешеві батареї буде простіше виготовляти, що критично важливо для майбутнього електромобілів.

Раніше Фокус писав, що акумулятори для електрокарів стануть "невбиваними". Скоро батареї для електромобілів витримуватимуть тисячі циклів перезарядки, майже не втрачаючи в ємності. Китайські вчені розробили самовідновлювальний шар для твердотільних акумуляторів.