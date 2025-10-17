У китайских солнечных панелей нашли вредный дефект: чем опасны эти фотоэлементы

Китайские ученые заметили важный недостаток традиционных панелей и решили их усовершенствовать. Создан новый тип перовскитных ячеек на основе олова — они не содержат токсичного свинца и сохраняют оптимальную эффективность.

Перовскитные солнечные батареи считаются перспективными благодаря их высокой отдаче и низкой стоимости производства. Однако были сомнения в их экологической безопасности из-за наличия свинца в качестве одного из ключевых компонентов, пишет English News.

Что дает такая замена

Команда из Фуданьского университета нашла способ заменить свинец на безвредное и распространенное олово. Главной проблемой оловянных перовскитов была их нестабильность — ионы олова легко окислялись, а сама структура была ненадежной, что снижало эффективность до менее чем 10%. Ученые решили эту проблему, внедрив специальную подложку с помощью молекулярной пленки. Эта модификация позволяет направлять рост кристаллов перовскита, создавая однородные и высококачественные пленки с минимальным количеством дефектов.

Відео дня

Результат получился многообещающим. Изготовленная по улучшенной технологии ячейка демонстрирует рекордную для бессвинцовых перовскитов эффективность преобразования энергии — 17,7%. Решение идеально подходит для применения в тех местах, где происходит тесный контакт с человеком: например, в носимой электронике, одежде, фасадах зданий и на крышах электромобилей.

По словам руководителя исследования Ляна Цзя, вариант с оловом легко поддается массовому производству и теоретически обходится даже дешевле, если сравнивать с привычными кремниевыми аналогами. Отказ от свинца необходим, потому что его присутствие в окружающей среде несет риски для здоровья людей. По итогу, перовскитные солнечные панели смогут объединять свои преимущества с максимальной экологической нейтральностью.

Раньше Фокус писал про лучшие альтернативные источники энергии для дома на замену солнечным панелям зимой. В холодное время года традиционные солнечные батареи дают мало энергии, поэтому стоит задуматься о дополнительных источниках электричества.