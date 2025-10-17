У китайських сонячних панелей знайшли шкідливий дефект: чим небезпечні ці фотоелементи

Китайські вчені помітили важливий недолік традиційних панелей і вирішили їх удосконалити. Створено новий тип перовскітних комірок на основі олова — вони не містять токсичного свинцю і зберігають оптимальну ефективність.

Перовскітні сонячні батареї вважаються перспективними завдяки їхній високій віддачі та низькій вартості виробництва. Однак були сумніви в їхній екологічній безпеці через наявність свинцю як одного з ключових компонентів, пише English News.

Що дає така заміна

Команда з Фуданьського університету знайшла спосіб замінити свинець на нешкідливе і поширене олово. Головною проблемою олов'яних перовскітів була їхня нестабільність — іони олова легко окислювалися, а сама структура була ненадійною, що знижувало ефективність до менш ніж 10%. Вчені вирішили цю проблему, впровадивши спеціальну підкладку за допомогою молекулярної плівки. Ця модифікація дає змогу спрямовувати ріст кристалів перовскіту, створюючи однорідні та високоякісні плівки з мінімальною кількістю дефектів.

Результат вийшов багатообіцяючим. Виготовлена за поліпшеною технологією комірка демонструє рекордну для безсвинцевих перовскітів ефективність перетворення енергії — 17,7%. Рішення ідеально підходить для застосування в тих місцях, де відбувається тісний контакт із людиною: наприклад, у переносній електроніці, одязі, фасадах будівель і на дахах електромобілів.

За словами керівника дослідження Ляна Цзя, варіант з оловом легко піддається масовому виробництву і теоретично обходиться навіть дешевше, якщо порівнювати зі звичними кремнієвими аналогами. Відмова від свинцю необхідна, тому що його присутність у навколишньому середовищі несе ризики для здоров'я людей. За підсумком, перовскітні сонячні панелі зможуть об'єднувати свої переваги з максимальною екологічною нейтральністю.

