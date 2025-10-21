Энергия дождя: новая система генерирует в 100 000 раз больше электроэнергии (видео)

Ученые из Сингапура разработали систему, способную производить до 100 000 раз больше электроэнергии благодаря дождю, чем считалось ранее, благодаря новому принципу "поршневого потока".

Открытие показывает, что существующие ограничения для возобновляемой энергетики можно превзойти и даже найти новые источники. Немецкий блогер с ником German Science Guy объяснил, как работает технология.

В основе этой инновации лежит принцип "поршневого потока". Сверху устанавливают резервуар, который в идеале наполняется дождевой водой. Жидкость вытекает из этого бака через иглу каплями и ударяется о стенку вертикальной полимерной трубки диаметром около 2 мм и длину 30 см и падает во второй металлический резервуар внизу.

Вода течет по трубке не сплошной струей, а прерывистым потоком, напоминающим жемчужное ожерелье, и капли чередуются с пузырьками воздуха Игла и нижний резервуары соединены электрически и подключены к чувствительным измерительным приборам. Это позволяет узнать, какое напряжение создается в процессе работы станции.

Схема работы установки для добычи энергии от дождя Фото: Скриншот

Вода состоит из молекул H2O. В небольших масштабах эти молекулы распадаются в результате самоионизации на положительно заряженные ионы водорода H+ и отрицательно заряженные ионы гидроксида O-. Таким образом, контакт между водой и трубками отделяет эти ионы друг от друга, заставляя двигаться в разных направлениях. В верхней и нижней частях трубки создаются разные электрические заряды. И когда эти концы соединяются электродом, появляется электрический ток.

Такая конструкция эффективно преодолевает ограничение по длине, характерное для Дубая, – физическое ограничение, которое ранее препятствовало выработке энергии из капель дождя. В своем исследовании инженеры достигли эффективности преобразования энергии падающих капель дождя выше 10% и плотности мощности до 100 Вт/м².

В отличие от традиционных гидроэлектростанций, система работает исключительно благодаря силе тяжести, поэтому не требует насосов или другого сложного оборудования. Такая простота позволяет легко встроить ее в существующую инфраструктуру, например, в крыши и водосточные трубы домов.

Несмотря на свой потенциал, система поршневого потока сталкивается с рядом проблем, которые необходимо решить для ее широкого внедрения. Как это часто бывает с новыми технологиями, расходы на материалы и установку в настоящее время выше, чем для других возобновляемых источников, например, для солнечных панелей.

Режим "поршневого потока" должен поддерживаться постоянно, и любые нарушения значительно снижают эффективность. Последняя сейчас ограничена длиной трубок до 32 см, что требует использования нескольких модулей для более высокой выходной энергии.

Система может работать даже с любой водой, даже если в ней есть какие-то примеси, однако со временем могут возникать засоры из-за мусора. Кроме того, нужно решить проблему деградации трубок и повысить устойчивость к погодным условиям.

