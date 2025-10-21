Енергія дощу: нова система генерує у 100 000 разів більше електроенергії (відео)

Вчені з Сінгапуру розробили систему, здатну виробляти до 100 000 разів більше електроенергії завдяки дощу, ніж вважалося раніше, завдяки новому принципу "поршневого потоку".

Відкриття показує, що наявні обмеження для відновлюваної енергетики можна перевершити і навіть знайти нові джерела. Німецький блогер із ніком German Science Guy пояснив, як працює технологія.

В основі цієї інновації лежить принцип "поршневого потоку". Зверху встановлюють резервуар, який в ідеалі наповнюється дощовою водою. Рідина витікає з цього бака через голку краплями і вдаряється об стінку вертикальної полімерної трубки діаметром близько 2 мм та довжиною 30 см і падає в другий металевий резервуар внизу.

Вода тече по трубці не суцільним струменем, а переривчастим потоком, що нагадує перлове намисто, і краплі чергуються з бульбашками повітря. Голка і нижній резервуари з'єднані електрично і підключені до чутливих вимірювальних приладів. Це дає змогу дізнатися, яка напруга створюється в процесі роботи станції.

Схема роботи установки для видобутку енергії від дощу Фото: Скриншот

Вода складається з молекул H2O. У невеликих масштабах ці молекули розпадаються внаслідок самоіонізації на позитивно заряджені іони водню H+ і негативно заряджені іони гідроксиду O-. Таким чином, контакт між водою і трубками відокремлює ці іони один від одного, змушуючи рухатися в різних напрямках. У верхній і нижній частинах трубки створюються різні електричні заряди. І коли ці кінці з'єднуються електродом, з'являється електричний струм.

Така конструкція ефективно долає обмеження по довжині, характерне для Дубая, — фізичне обмеження, яке раніше перешкоджало виробленню енергії з крапель дощу. У своєму дослідженні інженери досягли ефективності перетворення енергії падаючих крапель дощу вище 10% і щільності потужності до 100 Вт/м².

На відміну від традиційних гідроелектростанцій, система працює виключно завдяки силі тяжіння, тож не потребує насосів чи іншого складного обладнання. Така простота дає змогу легко вбудувати її в наявну інфраструктуру, наприклад, у дахи та водостічні труби будинків.

Незважаючи на свій потенціал, система поршневого потоку стикається з низкою проблем, які необхідно вирішити для її широкого впровадження. Як це часто буває з новими технологіями, витрати на матеріали та установку наразі вищі, ніж для інших поновлюваних джерел, наприклад, для сонячних панелей.

Режим "поршневого потоку" повинен підтримуватися постійно, і будь-які порушення значно знижують ефективність. Остання зараз обмежена довжиною трубок до 32 см, що вимагає використання декількох модулів для більш високої вихідної енергії.

Система може працювати навіть із будь-якою водою, навіть якщо в ній є якісь домішки, проте з часом можуть виникати засмічення через сміття. Крім того, потрібно вирішити проблему деградації трубок і підвищити стійкість до погодних умов.

