Прощайте, солнечные панели: в каждом доме уже есть гаджет, получающий энергию из света

Канадские ученые представили стандарт для солнечных панелей, питающих технику от света обычных ламп. Это решит проблему утилизации токсичных батареек и сделает умные устройства по-настоящему автономными.

Сегодня в мире набирают популярность экосистемы умного дома. Они состоят из множества датчиков, настенных дисплеев и бытовой смарт-электроники. Однако многие такие гаджеты нуждаются в одноразовых батареях, загрязняющих природу. Технология внутренних фотоэлементов (IPV) призвана стать новым источником питания, но до сих пор ее развитию мешало одно серьезное препятствие, пишет Tech Xplore.

В отличие от уличных солнечных панелей, которые тестируются при ярком и стабильном солнечном свете, комнатные варианты работают в совершенно других условиях. Освещение в помещении постоянно меняется: оно может быть рассеянным, разной яркости и цветовой температуры.

Відео дня

Из-за этого до сих пор не существовало единого стандарта для измерения эффективности IPV. Результаты тестов в разных лабораториях сильно отличались. Производители не могли выпускать по-настоящему эффективные модули, а потребителям было сложно доверять заявленным характеристикам.

Что предложили ученые

Эксперты из Университета Саймона Фрейзера (SFU) придумали инновационную систему стандартизации панелей. Набор протоколов и рекомендаций позволит надежно измерять эффективность IPV даже при рассеянном свете. В этом поможет универсальная эталонная ячейка, которую взяли за ориентир. Ее тестируют в различных условиях освещения в разных лабораториях, обеспечивая сопоставимость результатов.

Теперь у разработчиков есть четкий и надежный инструмент для тестирования и улучшения своих продуктов. Это должно значительно ускорить прогресс в области внутренних панелей.

В будущем такие установки смогут питать огромное количество маломощных устройств в домах и офисах: датчики дыма, пульты, умные замки, электронные ценники в магазинах и многое другое. Это не только избавит людей от необходимости постоянно менять батарейки, но и сделает города более "умными" и экологичными.

Раньше Фокус писал, что чудо-материал для солнечных панелей перевернет энергетику, но есть нюансы. Исследователи и стартапы по всему миру заговорили о больших переменах в солнечной энергетике. Прорыв должен совершить перовскит — материал, способный сделать панели вдвое эффективнее и дешевле. Однако пока сложно сказать, как он покажет себя на практике.