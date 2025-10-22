Прощавайте, сонячні панелі: у кожному будинку вже є гаджет, який отримує енергію зі світла

Канадські вчені представили стандарт для сонячних панелей, що живлять техніку від світла звичайних ламп. Це вирішить проблему утилізації токсичних батарейок і зробить розумні пристрої по-справжньому автономними.

Сьогодні у світі набирають популярності екосистеми розумного будинку. Вони складаються з безлічі датчиків, настінних дисплеїв і побутової смарт-електроніки. Однак багато таких гаджетів потребують одноразових батарей, що забруднюють природу. Технологія внутрішніх фотоелементів (IPV) покликана стати новим джерелом живлення, але досі її розвитку заважала одна серйозна перешкода, пише Tech Xplore.

На відміну від вуличних сонячних панелей, які тестуються при яскравому і стабільному сонячному світлі, кімнатні варіанти працюють в абсолютно інших умовах. Освітлення в приміщенні постійно змінюється: воно може бути розсіяним, різної яскравості та колірної температури.

Через це досі не існувало єдиного стандарту для вимірювання ефективності IPV. Результати тестів у різних лабораторіях сильно відрізнялися. Виробники не могли випускати по-справжньому ефективні модулі, а споживачам було складно довіряти заявленим характеристикам.

Що запропонували вчені

Експерти з Університету Саймона Фрейзера (SFU) придумали інноваційну систему стандартизації панелей. Набір протоколів і рекомендацій дасть змогу надійно вимірювати ефективність IPV навіть за розсіяного світла. У цьому допоможе універсальна еталонна комірка, яку взяли за орієнтир. Її тестують у різних умовах освітлення в різних лабораторіях, забезпечуючи порівнянність результатів.

Тепер у розробників є чіткий і надійний інструмент для тестування і поліпшення своїх продуктів. Це має значно прискорити прогрес у галузі внутрішніх панелей.

У майбутньому такі установки зможуть живити величезну кількість малопотужних пристроїв у будинках і офісах: датчики диму, пульти, розумні замки, електронні цінники в магазинах і багато іншого. Це не тільки позбавить людей необхідності постійно міняти батарейки, а й зробить міста більш "розумними" та екологічними.

Раніше Фокус писав, що диво-матеріал для сонячних панелей переверне енергетику, але є нюанси. Дослідники і стартапи по всьому світу заговорили про великі зміни в сонячній енергетиці. Прорив має здійснити перовскіт — матеріал, здатний зробити панелі вдвічі ефективнішими і дешевшими. Однак поки складно сказати, як він покаже себе на практиці.