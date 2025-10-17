Чудо-матеріал для сонячних панелей переверне енергетику, але є нюанси (фото)

Дослідники і стартапи по всьому світу заговорили про великі зміни в сонячній енергетиці. Прорив має здійснити перовскіт — матеріал, здатний зробити панелі вдвічі ефективнішими і дешевшими. Однак поки складно сказати, як він покаже себе на практиці.

Експерти бачать потенціал у тандемних комірках, у яких на звичну кремнієву основу наноситься тонкий шар перовскіту. Це дає змогу вловлювати набагато ширший спектр світла і значно підвищити ККД. І все ж на шляху впровадження технології є серйозні перешкоди, пише BBC.

Плюси перовскіту

Це синтетичний матеріал з унікальною кристалічною структурою. Він досить ефективно перетворює світло на енергію. Головна перевага порівняно з кремнієм — здатність уловлювати "невидиму" для традиційного матеріалу частину світлового спектра. Це дає чимало бонусів:

Рекордна ефективність: Якщо теоретична межа ефективності для кремнієвих панелей — близько 33%, то для тандемних комірок вона перевищує 47%. Лабораторні зразки вже досягають ККД понад 30%, а компанія Oxford PV, один із лідерів у цій галузі, вже виробляє панелі з ефективністю 24,5%.

Нові застосування: Перовськіти дуже тонкі, і їх можна наносити на будь-які поверхні, подібно до фарби. Прозорі сонячні вікна, інтеграція панелі в дахи електромобілів для підзарядки на ходу — все це може стати реальністю.

Перовськіти дуже тонкі, і їх можна наносити на будь-які поверхні, подібно до фарби. Прозорі сонячні вікна, інтеграція панелі в дахи електромобілів для підзарядки на ходу — все це може стати реальністю. Низька вартість: Матеріали для виробництва перовскітів (бром, хлор, свинець, олово) широко поширені й обходяться відносно недорого.

Перовскітні комірки для сонячних панелей Фото: Oxford PV

Невирішені проблеми

Ключовою вадою перовскітів залишається їхня низька довговічність. Вони дуже чутливі до вологи та високих температур, через що швидко деградують.

"Виробники кремнієвих модулів можуть гарантувати 30-річний термін служби, тому що у них є 30 років польових даних. Але у випадку з перовскітами зрозуміти, чи зможе модуль, який ми виготовили сьогодні, прослужити 30 років, — це дуже складне питання", — каже Джозеф Беррі, дослідник із Національної лабораторії відновлюваної енергії США.

Компанії вже проводять прискорені тести на старіння в лабораторіях, але реальних даних про поведінку перовскітних панелей у польових умовах і протягом багатьох років поки що просто немає.

Ще один мінус — застосування в складі перовскітів невеликої кількості свинцю, відомого своєю токсичністю і шкодою для людей. Утім, експерти зазначають, що його відсоток мізерно малий порівняно з обсягами викидів вугільних електростанцій під час вироблення тієї ж кількості енергії. Крім того, нові панелі, як і звичайні кремнієві (які теж містять свинець), можна і потрібно буде переробляти.

Що в підсумку

Незважаючи на всі труднощі, індустрія невблаганно рухається до адаптації інноваційної технології. Такі техногіганти галузі, як Oxford PV, Caelux, Swift Solar і китайська Trinasolar, вже запустили пілотні проєкти виробництва і поставляють дебютні партії своїх тандемних панелей на комерційні об'єкти.

Саме ці реальні тести найближчими роками і мають дати відповідь на головне питання: чи зможе "диво-матеріал" перовскіт витримати перевірку часом і дійсно зробити революцію в сонячній енергетиці.

