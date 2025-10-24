Угроза для человечества: мировые лидеры хотят запретить суперинтеллект (фото, видео)

Более 800 известных людей призывают запретить создание "суперинтеллекта". Они опасаются, что неконтролируемая разработка ИИ, превосходящего человека, представляет экзистенциальную угрозу для цивилизации.

Сотни общественных деятелей подписали открытое письмо главным ИИ-корпорациям, пишет CNBC. Свыше 850 влиятельных фигур поддержали идею запрета сверх-ИИ. Список возглавили "крестные отцы" искусственного интеллекта — ученые Джеффри Хинтон и Йошуа Бенжио. К ним присоединились сооснователь Apple Стив Возняк, основатель Virgin Ричард Брэнсон, бывшие высокопоставленные чиновники США и даже члены британской королевской семьи — принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Репортаж CBS News о петиции против разработки суперинтеллекта

Почему они против?

В заявлении говорится, что перспектива появления сверхинтеллекта вызывает серьезные опасения: "начиная от экономической ненужности и бесправия человека, потери свобод и контроля до рисков для национальной безопасности и даже потенциального вымирания человечества". Подписанты требуют ввести мораторий на дальнейшие разработки до тех пор, пока не будет широкой общественной поддержки этой технологии и научного консенсуса о том, что такие системы можно полностью контролировать.

Реакция общества

Призыв к запрету подчеркивает глубокий раскол в технологическом сообществе. Интересно, что об опасностях суперинтеллекта ранее предупреждали и те, кто сегодня находится в авангарде его создания. Глава OpenAI Сэм Альтман еще в 2015 году называл сверхчеловеческий ИИ "вероятно, величайшей угрозой для человеческой цивилизации". А Илон Маск, чья компания xAI также стремится к созданию сильного ИИ, в этом году оценил вероятность "уничтожения" человечества в результате появления супер-ИИ в 20%.

5% американцев выступили за быстрое развитие ИИ, 64% — за контроль или полную остановку, 73% — за жесткую регуляцию Фото: futureoflife.org

Общественное мнение, похоже, тоже склоняется на сторону осторожности. Согласно недавнему опросу Future of Life Institute, лишь 5% взрослых американцев поддерживают "быстрое и нерегулируемое" развитие искусственного сверхразума. Многие, напротив, считают, что создание сверхинтеллекта нужно приостановить до тех пор, пока его безопасность не будет доказана. "Мы должны научно определить, как проектировать системы ИИ, которые в принципе не способны причинить вред людям", — заявил Йошуа Бенжио.

