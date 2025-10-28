Представлен флагманский смартфон OnePlus 15: батарея 7300 мАч и цена 23 000 грн (фото)

OnePlus 15 анонсирован в Китае. У гаджета новый дизайн, топовый чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, гигантская батарея и первый в индустрии 165-герцевый экран.

Флагман OnePlus 2025 года делает ставку на производительность, автономность и игровой опыт, при этом сохраняя умеренную для класса цену, пок крайней мере на домашнем рынке, пишет GSMArena.

OnePlus 15 полностью обновился внешне. Компания отказалась от изогнутого экрана в пользу полностью плоской 6,78-дюймовой панели LTPO OLED. Рамки стали симметричными и рекордно тонкими — всего 1,15 мм с каждой стороны. Переработали и блок камер сзади. Дисплей BOE X3 примечателен адаптивной частотой обновления в диапазоне от 1 до 165 Гц. Такая цифра обеспечит непревзойденную плавность в играх, которые будут поддерживать этот режим. За безопасность отвечает ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

Вторым важным апгрейдом стала батарея. Емкость аккумулятора выросла до впечатляющих 7300 мАч, что среди флагманов близко к рекордным показателям. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Внутри установлен новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra (до 16 ГБ) и накопителем UFS 4.1 (до 1 ТБ) он обеспечивает ультимативное быстродействие. Для охлаждения системы в наличии многослойная система, которая, по данным компании, не дает смартфону нагреваться выше 40 градусов даже в самых требовательных играх.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

В этом году OnePlus отказалась от сотрудничества со шведским брендом Hasselblad и перешла на собственную систему обработки изображений Lumo Imaging System от Oppo (принадлежит к тому же холдингу, что и OnePlus). Набор камер поменялся. Главный модуль на 50 Мп (f/1.8) с оптической стабилизацией получил сенсор чуть меньшего размера, чем у предшественника. Также используются 50-мегапиксельный телефото (f/2.8) с 3,5-кратным приближением и 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (f/2.0). Разрешение "фронталки" составляет 32 Мп.

В Китае OnePlus 15 поступит в продажу 28 октября. Глобальная презентация состоится 13 ноября. Начальная цена:

12/256 ГБ: 3999 юаней (около $560 или 23 700 грн).

Раньше Фокус писал, что важное обновление для cмартфонов OnePlus уже тут. OnePlus презентовала OxygenOS 16 — крупный апдейт фирменной оболочки на базе ОС Android 16. В системе появилась глубокая интеграция ИИ от Google, нативная поддержка устройств Apple и другие интересные новшества.