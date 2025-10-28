Представлено флагманський смартфон OnePlus 15: батарея 7300 мАг і ціна 23 000 грн (фото)

OnePlus 15 анонсовано в Китаї. У гаджета новий дизайн, топовий чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5, гігантська батарея і перший в індустрії 165-герцевий екран.

Флагман OnePlus 2025 року робить ставку на продуктивність, автономність та ігровий досвід, при цьому зберігаючи помірну для класу ціну, принаймні на домашньому ринку, пише GSMArena.

OnePlus 15 повністю оновився зовні. Компанія відмовилася від вигнутого екрана на користь повністю плоскої 6,78-дюймової панелі LTPO OLED. Рамки стали симетричними і рекордно тонкими — всього 1,15 мм з кожного боку. Переробили і блок камер ззаду. Дисплей BOE X3 примітний адаптивною частотою оновлення в діапазоні від 1 до 165 Гц. Така цифра забезпечить неперевершену плавність в іграх, які підтримуватимуть цей режим. За безпеку відповідає ультразвуковий підекранний сканер відбитків пальців.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

Другим важливим апгрейдом стала батарея. Ємність акумулятора зросла до вражаючих 7300 мАг, що серед флагманів близько до рекордних показників. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 120 Вт і бездротова на 50 Вт.

Усередині встановлено новітній процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. У парі з оперативною пам'яттю LPDDR5X Ultra (до 16 ГБ) і накопичувачем UFS 4.1 (до 1 ТБ) він забезпечує ультимативну швидкодію. Для охолодження системи в наявності багатошарова система, яка, за даними компанії, не дає смартфону нагріватися вище 40 градусів навіть у найвимогливіших іграх.

OnePlus 15 Фото: OnePlus

Цього року OnePlus відмовилася від співпраці зі шведським брендом Hasselblad і перейшла на власну систему оброблення зображень Lumo Imaging System від Oppo (належить до того ж холдингу, що й OnePlus). Набір камер змінився. Головний модуль на 50 Мп (f/1.8) з оптичною стабілізацією отримав сенсор трохи меншого розміру, ніж у попередника. Також використовуються 50-мегапіксельний телефото (f/2.8) з 3,5-кратним наближенням і 50-мегапіксельна надширококутна камера (f/2.0). Роздільна здатність "фронталки" становить 32 Мп.

У Китаї OnePlus 15 надійде в продаж 28 жовтня. Глобальна презентація відбудеться 13 листопада. Початкова ціна:

12/256 ГБ: 3999 юанів (близько $560 або 23 700 грн).

Раніше Фокус писав, що важливе оновлення для смартфонів OnePlus вже тут. OnePlus презентувала OxygenOS 16 — великий апдейт фірмової оболонки на базі ОС Android 16. У системі з'явилася глибока інтеграція ШІ від Google, нативна підтримка пристроїв Apple та інші цікаві нововведення.