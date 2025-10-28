Лучшая в мире батарея заряжается за 160 секунд и работает десятки лет: в чем секрет (фото)

Итальянский стартап Captery анонсировал прорывную перезаряжаемую батарейку Captery Ultra. Заявлено, что она способна зарядиться менее чем за три минуты и прослужить несколько десятилетий. Здесь применяется технология суперконденсаторов вместо традиционной "химии".

Современные аккумуляторы далеки от идеала: они долго заряжаются, служат всего несколько лет и вредят экологии. Компания предложила перспективное решение, запустив на Kickstarter сбор средств на массовое производство, пишет TechRadar.

В чем плюсы

В отличие от литий-ионных или никель-металлгидридных аккумуляторов, которые хранят энергию за счет химических реакций, суперконденсаторы делают это за счет физических процессов, накапливая заряд на поверхности электродов.

Такой подход позволяет заряжать и разряжать их практически бесконечно без износа. По информации Captery, их батарейка выдерживает в 500 раз больше циклов перезарядки, чем обычная АКБ. А полная зарядка занимает всего 160 секунд.

Материалы, используемые в Captery Ultra, на 90% более экологичны, чем в традиционных батарейках. Это поможет сократить количество токсичных отходов, ведь ежегодно на свалки попадают миллиарды батареек. Напряжение новинки составляет 3,2 В, чего достаточно для питания большинства техники, которые используют две стандартные 1,5-вольтовые батарейки.

Cуперконденсаторная батарейка Сaptery Technology Фото: Captery Technology

Для зарядки Captery Ultra потребуется специальное устройство S-Charge Plus, поскольку обычные зарядки могут их повредить. Оно подходит как для формата АА, так и для ААА. Новые батарейки можно использовать во многих гаджетах, которые требуют двух и более элементов питания: пультах дистанционного управления, игрушках, беспроводных клавиатурах и мышах, фонариках.

Интересной особенностью является аксессуар Captery Bridge. С ним можно использовать в одном устройстве новую батарейку Captery вместе со старой, обычной. "Мост" балансирует напряжение, продлевая жизнь старых батареек.

Сколько стоит

В случае успешного сбора средств, компания планирует выпустить и 1,5-вольтовую версию, которая будет совместима с электроникой, требующей всего одну батарейку. Базовый набор, включающий зарядный адаптер, по одной батарейке АА и ААА, а также "мосты" для обоих форматов, можно заказать на Kickstarter за €54 (около 2650 грн).

Раньше Фокус писал, что литиевые батареи станут совершенно другими. Производство литиевых аккумуляторов радикально изменится благодаря новой технологии. Производство таких батарей станет более экологичным, а сами они – более стойкими.