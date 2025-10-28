Найкраща у світі батарея заряджається за 160 секунд і працює десятки років: у чому секрет (фото)

Італійський стартап Captery анонсував проривну батарею Captery Ultra, що перезаряджається. Заявлено, що вона здатна зарядитися менш ніж за три хвилини і прослужити кілька десятиліть. Тут застосовується технологія суперконденсаторів замість традиційної "хімії".

Сучасні акумулятори далекі від ідеалу: вони довго заряджаються, служать лише кілька років і шкодять екології. Компанія запропонувала перспективне рішення, запустивши на Kickstarter збір коштів на масове виробництво, пише TechRadar.

У чому плюси

На відміну від літій-іонних або нікель-металгідридних акумуляторів, які зберігають енергію завдяки хімічним реакціям, суперконденсатори роблять це завдяки фізичним процесам, накопичуючи заряд на поверхні електродів.

Такий підхід дає змогу заряджати і розряджати їх практично нескінченно без зносу. За інформацією Captery, їхня батарейка витримує в 500 разів більше циклів перезарядки, ніж звичайна АКБ. А повна зарядка займає всього 160 секунд.

Відео дня

Матеріали, використовувані в Captery Ultra, на 90% екологічніші, ніж у традиційних батарейках. Це допоможе скоротити кількість токсичних відходів, адже щорічно на звалища потрапляють мільярди батарейок. Напруга новинки становить 3,2 В, чого достатньо для живлення більшості техніки, які використовують дві стандартні 1,5-вольтові батарейки.

Суперконденсаторна батарейка Сартегу Technology Фото: Captery Technology

Для зарядки Captery Ultra потрібен спеціальний пристрій S-Charge Plus, оскільки звичайні зарядки можуть їх пошкодити. Він підходить як для формату АА, так і для ААА. Нові батарейки можна використовувати в багатьох гаджетах, які вимагають двох і більше елементів живлення: пультах дистанційного керування, іграшках, бездротових клавіатурах і мишах, ліхтариках.

Цікавою особливістю є аксесуар Captery Bridge. З ним можна використовувати в одному пристрої нову батарейку Captery разом зі старою, звичайною. "Міст" балансує напругу, продовжуючи життя старих батарейок.

Скільки коштує

У разі успішного збору коштів, компанія планує випустити і 1,5-вольтову версію, яка буде сумісна з електронікою, яка потребує лише одну батарейку. Базовий набір, що включає зарядний адаптер, по одній батарейці АА і ААА, а також "мости" для обох форматів, можна замовити на Kickstarter за €54 (близько 2650 грн).

Раніше Фокус писав, що літієві батареї стануть зовсім іншими. Виробництво літієвих акумуляторів радикально зміниться завдяки новій технології. Виробництво таких батарей стане більш екологічним, а самі вони — більш стійкими.