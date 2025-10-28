500 кг водорода в день: бытовой генератор может положить конец энергетическому кризису

Компания AFC Energy разработала портативный модуль водородного крекинга Hyamtec Hy-5. Поставки данного бытового генератора начнутся в 2026 году.

Устройство сможет генерировать 500 кг водорода в день, преобразуя аммиак (NH₃) в чистый водород (H₂). В отличие от традиционных электролизеров, Hy-5 может работать без какой-либо инфраструктуры и требует длительной процедуры согласования, связанной с установками возобновляемых источников энергии, такими как солнечные панели и ветровые электростанции, пишет ecoticias.com.

Система обеспечивает чистоту производимого водорода 99,9%. Стоимость водорода на месте составит 10 фунтов стерлингов (560 грн — прим. ред.) за килограмм, что довольно выгодно. Это делает локальное производство водорода реальностью для многих отраслей промышленности.

Відео дня

Благодаря контейнерной конструкции устройство можно установить где угодно. Все модули содержат интегрированные системы крекинга, очистки и управления в транспортируемом контейнере. Система сопряжена с резервуарами для подачи аммиака, что устраняет необходимость в доступе к электросети и установке.

Hy-5, безусловно, представляет собой решение, которое может быть применимо для самых разных рынков, включая:

Заправка водородом автобусов, грузовиков и фургонов.

Системы логистики и распределения водорода.

Производство электроэнергии для автономных систем топливных элементов.

Промышленные процессы, требующие высоких температур, включая производство стали, цемента и химикатов.

Заправка строительного и горнодобывающего оборудования.

Что отличает систему Hy-5 от других моделей

Hy-5 — это стратегический шаг в реализации миссии AFC Energy по декарбонизации углеродоемких отраслей промышленности путем создания масштабируемого решения для использования водорода. Система соответствует этой задаче, будучи портативной, доступной и экологически чистой. Она открывает новые возможности в различных секторах, включая транспортную и морскую отрасли.

Этот бытовой генератор воплощает более широкую концепцию распределенной чистой энергии. Система способна обеспечивать экономичным водородом любую компанию в любой точке мира. Hy-5 может работать даже в отдаленных регионах, где доступ к электросети отсутствует. Это решение для энергоснабжения как сообществ, так и промышленности. По сравнению с Hy-5 солнечные панели кажутся устаревшими, говорится в материале.

Учитывая, что генератор ежедневно производит более 500 кг водорода, он может "положить конец" солнечной и ветровой энергетике, полагают авторы.

Ранее мы писали о том, что в тысячах выброшенных солнечных панелей обнаружили ценный источник топлива. Ученые смогли использовать кремний из старых солнечных панелей для производства чистого водорода. Так, получение этого топлива становится экономически выгодным, а отходы от батарей эффективно утилизируются.