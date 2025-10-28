500 кг водню на день: побутовий генератор може покласти край енергетичній кризі

Компанія AFC Energy розробила портативний модуль водневого крекінгу Hyamtec Hy-5. Поставки цього побутового генератора почнуться 2026 року.

Пристрій зможе генерувати 500 кг водню на день, перетворюючи аміак (NH₃) на чистий водень (H₂). На відміну від традиційних електролізерів, Hy-5 може працювати без будь-якої інфраструктури і не потребує тривалої процедури узгодження, пов'язаної з установками поновлюваних джерел енергії, такими як сонячні панелі та вітрові електростанції, пише ecoticias.com.

Система забезпечує чистоту виробленого водню 99,9%. Вартість водню на місці складе 10 фунтів стерлінгів (560 грн — прим. ред.) за кілограм, що досить вигідно. Це робить локальне виробництво водню реальністю для багатьох галузей промисловості.

Відео дня

Завдяки контейнерній конструкції пристрій можна встановити де завгодно. Усі модулі містять інтегровані системи крекінгу, очищення та управління в контейнері, що транспортується. Система пов'язана з резервуарами для подачі аміаку, що усуває необхідність у доступі до електромережі та установки.

Hy-5, безумовно, є рішенням, яке можна застосувати для найрізноманітніших ринків, включно з:

Заправка воднем автобусів, вантажівок і фургонів.

Системи логістики та розподілу водню.

Виробництво електроенергії для автономних систем паливних елементів.

Промислові процеси, що вимагають високих температур, включно з виробництвом сталі, цементу і хімікатів.

Заправка будівельного та гірничодобувного обладнання.

Що відрізняє систему Hy-5 від інших моделей

Hy-5 — це стратегічний крок у реалізації місії AFC Energy з декарбонізації вуглецевоємних галузей промисловості шляхом створення масштабованого рішення для використання водню. Система відповідає цьому завданню, будучи портативною, доступною та екологічно чистою. Вона відкриває нові можливості в різних секторах, включно з транспортною та морською галузями.

Цей побутовий генератор втілює ширшу концепцію розподіленої чистої енергії. Система здатна забезпечувати економічним воднем будь-яку компанію в будь-якій точці світу. Hy-5 може працювати навіть у віддалених регіонах, де доступ до електромережі відсутній. Це рішення для енергопостачання як спільнот, так і промисловості. Порівняно з Hy-5 сонячні панелі здаються застарілими, йдеться в матеріалі.

З огляду на те, що генератор щодня виробляє понад 500 кг водню, він може "покласти край" сонячній і вітровій енергетиці, вважають автори.

Раніше ми писали про те, що в тисячах викинутих сонячних панелей виявили цінне джерело палива. Вчені змогли використовувати кремній зі старих сонячних панелей для виробництва чистого водню. Так, отримання цього палива стає економічно вигідним, а відходи від батарей ефективно утилізуються.