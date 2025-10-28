500 кг водню на день: побутовий генератор може покласти край енергетичній кризі
Компанія AFC Energy розробила портативний модуль водневого крекінгу Hyamtec Hy-5. Поставки цього побутового генератора почнуться 2026 року.
Пристрій зможе генерувати 500 кг водню на день, перетворюючи аміак (NH₃) на чистий водень (H₂). На відміну від традиційних електролізерів, Hy-5 може працювати без будь-якої інфраструктури і не потребує тривалої процедури узгодження, пов'язаної з установками поновлюваних джерел енергії, такими як сонячні панелі та вітрові електростанції, пише ecoticias.com.
Система забезпечує чистоту виробленого водню 99,9%. Вартість водню на місці складе 10 фунтів стерлінгів (560 грн — прим. ред.) за кілограм, що досить вигідно. Це робить локальне виробництво водню реальністю для багатьох галузей промисловості.
Завдяки контейнерній конструкції пристрій можна встановити де завгодно. Усі модулі містять інтегровані системи крекінгу, очищення та управління в контейнері, що транспортується. Система пов'язана з резервуарами для подачі аміаку, що усуває необхідність у доступі до електромережі та установки.
Hy-5, безумовно, є рішенням, яке можна застосувати для найрізноманітніших ринків, включно з:
- Заправка воднем автобусів, вантажівок і фургонів.
- Системи логістики та розподілу водню.
- Виробництво електроенергії для автономних систем паливних елементів.
- Промислові процеси, що вимагають високих температур, включно з виробництвом сталі, цементу і хімікатів.
- Заправка будівельного та гірничодобувного обладнання.
Що відрізняє систему Hy-5 від інших моделей
Hy-5 — це стратегічний крок у реалізації місії AFC Energy з декарбонізації вуглецевоємних галузей промисловості шляхом створення масштабованого рішення для використання водню. Система відповідає цьому завданню, будучи портативною, доступною та екологічно чистою. Вона відкриває нові можливості в різних секторах, включно з транспортною та морською галузями.
Цей побутовий генератор втілює ширшу концепцію розподіленої чистої енергії. Система здатна забезпечувати економічним воднем будь-яку компанію в будь-якій точці світу. Hy-5 може працювати навіть у віддалених регіонах, де доступ до електромережі відсутній. Це рішення для енергопостачання як спільнот, так і промисловості. Порівняно з Hy-5 сонячні панелі здаються застарілими, йдеться в матеріалі.
З огляду на те, що генератор щодня виробляє понад 500 кг водню, він може "покласти край" сонячній і вітровій енергетиці, вважають автори.
Раніше ми писали про те, що в тисячах викинутих сонячних панелей виявили цінне джерело палива. Вчені змогли використовувати кремній зі старих сонячних панелей для виробництва чистого водню. Так, отримання цього палива стає економічно вигідним, а відходи від батарей ефективно утилізуються.