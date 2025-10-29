Супермощные чипы выдерживают радиацию и работают при 1000 градусах: кому они нужны

В США научились делать микрочипы, устойчивые к интенсивной радиации. Они могут работать даже внутри современных ядерных реакторов при температуре 1000°С.

Новый микрочип, разработанный инженерами Университета штата Мэн способен выдерживать как уровни внутриреакторной радиации, так и экстремальные температуры внутри ядерных реакторов, поясняет interestingengineering.com. Сами ученые говорят, что новые датчики могут кардинально изменить подход к мониторингу и обслуживанию электростанций.

Обычно инженеры-атомщики полагаются на датчики для получения обратной связи насчет безопасности эксплуатации и работоспособности реакторов. Датчики предоставляют широкий спектр параметров, включая температуру, мощность реактора, поток нейтронов и прочее. Но они могут не справляться с экстремальными условиями – а это серьезный минус в контексте развертывания высокотемпературных и высокоэффективных реакторов нового поколения.

Над решением этой проблемы американские исследователи работали около двух лет и наконец представили новый тип датчика. Нанотехнологический микрочип, лежащий в основе этой системы, способен выдерживать экстремальные условия реактора, передавая данные в режиме реального времени.

Это позволяет инженерам быстрее выявлять проблемы и снижать затраты на обслуживание. Чип также может измерять мощность реактора при температурах до 800 градусов по Цельсию (1500 градусов по Фаренгейту).

