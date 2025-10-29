Суперпотужні чипи витримують радіацію і працюють за 1000 градусів: кому вони потрібні

У США навчилися робити мікрочіпи, стійкі до інтенсивної радіації. Вони можуть працювати навіть усередині сучасних ядерних реакторів за температури 1000°С.

Новий мікрочіп, розроблений інженерами Університету штату Мен, здатний витримувати як рівні внутрішньореакторної радіації, так і екстремальні температури всередині ядерних реакторів, пояснює interestingengineering.com. Самі вчені кажуть, що нові датчики можуть кардинально змінити підхід до моніторингу та обслуговування електростанцій.

Зазвичай інженери-атомники покладаються на датчики для отримання зворотного зв'язку щодо безпеки експлуатації та працездатності реакторів. Датчики надають широкий спектр параметрів, включно з температурою, потужністю реактора, потоком нейтронів тощо. Але вони можуть не справлятися з екстремальними умовами — а це серйозний мінус у контексті розгортання високотемпературних і високоефективних реакторів нового покоління.

Над вирішенням цієї проблеми американські дослідники працювали близько двох років і нарешті представили новий тип датчика. Нанотехнологічний мікрочип, що лежить в основі цієї системи, здатний витримувати екстремальні умови реактора, передаючи дані в режимі реального часу.

Це дає змогу інженерам швидше виявляти проблеми і знижувати витрати на обслуговування. Чип також може вимірювати потужність реактора за температур до 800 градусів за Цельсієм (1500 градусів за Фаренгейтом).

