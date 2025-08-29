Крихітний лазер став рекордно потужним: чому цей прорив важливий для комп'ютерів

Вчені з Чжецзянського університету знайшли простий спосіб зробити крихітні перовскітні лазери потужними та ефективними. Запропонований метод усуває головний недолік технології, що в майбутньому дасть змогу створювати надшвидкі оптичні чипи для комп'ютерів і систем зв'язку.

Перовскітні лазери вважаються перспективною і дешевою альтернативою сучасним аналогам. Однак їхня проблема завжди полягала у швидкому зносі. При постійній роботі вони втрачали енергію через ефект Оже-рекомбінації, що заважало комерціалізації технології. Нова ж розробка робить лазери стабільними та ефективними, пише ScienceDaily.

Ефект Оже-рекомбінації — це процес, за якого енергія, необхідна для лазерного променя, замість світла перетворюється на даремне тепло, переходячи в інші частинки. Секрет прориву полягає в летючій амонійній добавці, яку вчені використовували під час "відпалу" перовскітної плівки. Ця речовина перебудовує кристалічну структуру матеріалу, усуваючи "дефектні" зони, які й провокували витік енергії.

У результаті їм вдалося отримати лазер вертикально-випромінювального типу (VCSEL), який показав рекордно низький поріг лазерної генерації (17,3 мкДж/см²) для старту роботи та високу якість променя у квазібезперервному режимі. Це найкращі показники для перовскітного лазера на сьогоднішній день.

Цей прорив — ключовий крок до інтеграції лазерів прямо в кремнієві фотонні чіпи. Це дасть змогу створювати швидші та дешевші оптичні комп'ютери, системи зв'язку і навіть гнучку електроніку, що носиться.

Раніше Фокус писав, що сонячні батареї покращаться завдяки потужному лазеру: як працює нова технологія. Найпотужніший у світі рентгенівський лазер може зафіксувати найдрібніші деформації в сонячних батареях і в такий спосіб пояснити, як світло і матерія впливають одне на одного.