Новая батарея не боится температуры 200°C и прокалывания гвоздем: как ее сделали "неубиваемой"

Китайская компания Sunwoda показала передовой твердотельный аккумулятор. Он демонстрирует прорывы по нескольким параметрам, включая срок службы и работу в экстремальных условиях.

Батарея не только достигла рекордной плотности энергии в 400 Втч/кг, но и успешно проходит самые суровые тесты на безопасность, такие как прошивание острыми предметами и нагрев до 200°C. В отличие от литий-ионных аналогов, здесь риск возгорания отсутствует, пишет Odipie.

Как устроена технология

В новинке применяют твердый электролит на базе полимерного композита. В отличие от жидких горючих решений с литием, твердотельная конструкция исключает риск теплового разгона. Главной проблемой таких АКБ до сих пор была необходимость в громоздком внешнем оборудовании для поддержания высокого давления. Без него контакт между слоями нарушался, и батарея быстро деградировала.

Відео дня

Но инженеры Sunwoda создали материал, который стабильно работает при очень низком внешнем давлении (менее 1 МПа).

Тесты на прочность

Улучшенная батарея прошла серию строгих лабораторных испытаний, которые подтвердили ее выдающиеся характеристики.

Плотность энергии: Показатель в 400 Втч/кг — один из самых высоких в отрасли на сегодня. Для сравнения, у большинства современных литий-ионных аккумуляторов он составляет 250-300 Втч/кг. Такой прирост обеспечит значительное увеличение запаса хода для электромобилей или времени работы для гаджетов.

Показатель в 400 Втч/кг — один из самых высоких в отрасли на сегодня. Для сравнения, у большинства современных литий-ионных аккумуляторов он составляет 250-300 Втч/кг. Такой прирост обеспечит значительное увеличение запаса хода для электромобилей или времени работы для гаджетов. Срок службы: Аккумулятор выдержал 1200 циклов перезарядки, что гарантирует его долгосрочную надежность в реальных условиях эксплуатации.

Аккумулятор выдержал 1200 циклов перезарядки, что гарантирует его долгосрочную надежность в реальных условиях эксплуатации. Работа в экстремальных условиях: Батарея стабильно функционирует в широком диапазоне температур — от -30°C до +60°C. Даже при сильном морозе в -20°C она сохраняет более 80% своей емкости.

Батарея стабильно функционирует в широком диапазоне температур — от -30°C до +60°C. Даже при сильном морозе в -20°C она сохраняет более 80% своей емкости. Безопасность: Аккумулятор успешно выдержал испытания на пробивание гвоздем и пребывание в закрытой камере при температуре 200°C, не воспламенившись и не взорвавшись.

Где он будет применяться

Благодаря сочетанию всех этих качеств (энергоплотность, долговечность, надежность) технология имеет огромный потенциал. В первую очередь, она нацелена на рынок электрокаров, где способна обеспечить повышенный запас хода и полностью устранить риск возгорания на жаре. Кроме того, такие элементы питания подходят для бытовой электроники, систем хранения энергии для солнечных панелей и не только.

Раньше Фокус сообщал, что ваши аккумуляторы могут взорваться, но ученые нашли способ сделать их безопасными. Команда исследователей из Китая разработала конструкцию литий-ионных аккумуляторов, значительно снижающую вероятность возгорания.