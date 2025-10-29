Нова батарея не боїться температури 200°C і проколювання цвяхом: як її зробили "невбиваною"

Китайська компанія Sunwoda показала передовий твердотільний акумулятор. Він демонструє прориви за кількома параметрами, включно з терміном служби і роботою в екстремальних умовах.

Батарея не тільки досягла рекордної щільності енергії в 400 Втч/кг, а й успішно проходить найсуворіші тести на безпеку, як-от прошивання гострими предметами і нагрівання до 200°C. На відміну від літій-іонних аналогів, тут ризик загоряння відсутній, пише Odipie.

Як влаштована технологія

У новинці застосовують твердий електроліт на базі полімерного композиту. На відміну від рідких горючих рішень з літієм, твердотільна конструкція виключає ризик теплового розгону. Головною проблемою таких АКБ досі була необхідність у громіздкому зовнішньому обладнанні для підтримки високого тиску. Без нього контакт між шарами порушувався, і батарея швидко деградувала.

Але інженери Sunwoda створили матеріал, який стабільно працює при дуже низькому зовнішньому тиску (менше 1 МПа).

Тести на міцність

Покращена батарея пройшла серію суворих лабораторних випробувань, які підтвердили її видатні характеристики.

Щільність енергії: Показник у 400 Втч/кг — один із найвищих у галузі на сьогодні. Для порівняння, у більшості сучасних літій-іонних акумуляторів він становить 250-300 Втг/кг. Такий приріст забезпечить значне збільшення запасу ходу для електромобілів або часу роботи для гаджетів.

Термін служби: Акумулятор витримав 1200 циклів перезарядки, що гарантує його довгострокову надійність у реальних умовах експлуатації.

Робота в екстремальних умовах: Батарея стабільно функціонує в широкому діапазоні температур — від -30°C до +60°C. Навіть за сильного морозу в -20°C вона зберігає понад 80% своєї ємності.

Безпека: Акумулятор успішно витримав випробування на пробивання цвяхом і перебування в закритій камері за температури 200°C, не спалахнувши та не вибухнувши.

Де він буде застосовуватися

Завдяки поєднанню всіх цих якостей (енергощільність, довговічність, надійність) технологія має величезний потенціал. Насамперед, вона націлена на ринок електрокарів, де здатна забезпечити підвищений запас ходу і повністю усунути ризик загоряння на спеці. Крім того, такі елементи живлення підходять для побутової електроніки, систем зберігання енергії для сонячних панелей і не тільки.

