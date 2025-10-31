Батареи будут стоить копейки: самый простой материал сделает их в разы сильнее

Литий-ионные аккумуляторы используются практически во всей современной бытовой электронике. Они эффективные, но дорогие и не самые долговечные. Решить проблему помог элемент, который всегда под рукой.

Обычное железо, которое встречается повсюду, может сделать батареи и более мощными, и более дешевыми, пишет interestingengineering.com. Интересный эксперимент провели исследователи Стэнфордского университета.

Ученые придумали, как перевести железо в состояние с более высокой энергией, чем когда-либо ранее, и это достижение, по их словам, может полностью изменить будущее и литий-ионных аккумуляторов, и других энергетических технологий.

Оказалось, что простое железо может высвобождать и поглощать больше электронов, чем было принято думать. Поэтому для батарей нового типа могут больше не понадобиться дорогие материалы вроде кобальта или никеля.

Відео дня

Главное открытие заключается в точной настройке структуры соединения, состоящего из лития, железа, сурьмы и кислорода. При размещении в наномасштабе материал позволяет атомам железа многократно отдавать и снова поглощать пять электронов, что значительно больше обычных двух-трех.

Причем дополнительные электроны исходили не только от атомов железа, но и кислород в связке с ними сыграл важную роль. "Было бы слишком просто назвать героем только железо или только кислород, – заявил один из исследователей, – атомы здесь ведут себя как единое целое".

Возвращение железа в науку об аккумуляторах – это своего рода ключевой момент, отмечает издание. Когда-то катоды на основе железа считались слишком низковольтными для современных накопителей энергии, а теперь они могут соперничать даже с дорогим кобальтом (который, к тому же, труднодоступен).

Ранее стало известно, что новые батареи работают в три раза дольше литий-ионных аналогов. Тогда речь шла о литий-железо-фосфатных батареях.

Также сообщалось, что новая технология из Китая кардинально улучшила литиевые батареи, и они могут безопасно работать в течение тысяч часов.