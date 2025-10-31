В США отказываются от солнечных панелей: как они "сожгли" миллиарды долларов впустую (фото)

Солнечная электростанция "Айванпа" в американской пустыне Мохаве будет закрыта в 2026 году. Амбициозный проект стоимостью $2,2 миллиарда доказывает, что поспешная постройка "зеленых" мощностей и гонка за государственными субсидиями могут привести к колоссальным убыткам.

По мнению экспертов, ситуация иллюстрирует важную проблему солнечной энергетики. Иногда масштабные проекты развертывают не потому, что это эффективная инициатива с расчетом на будущее, а чтобы получить на них максимальные дотации. Огромные средства могут быть потрачены на оборудование, которое устаревает еще до того, как окупится, пишет Real Clear Energy.

Что пошло не так

Солнечную ферму "Айванпа" (Ivanpah) построили в 2010-2014 годах при поддержке федеральных гарантий на $1,6 млрд. Это был проект концентрированной солнечной энергии (CSP): 173 500 зеркал, управляемых компьютером, фокусировали солнечные лучи на башне-приемнике, нагревая жидкость и создавая пар для вращения турбины.

Однако технология развивалась настолько стремительно, что к моменту запуска "Айванпа" уже оказалась неэффективной и не смогла конкурировать с передовыми и более дешевыми типами солнечных панелей. Сложная и дорогая система зеркал проиграла простым и массовым фотоэлектрическим (PV) панелям.

Это яркий пример главного изъяна современной "зеленой" гонки. Инвестиции в гигантские поля солнечных панелей, казавшиеся перспективными раньше, просто не оправдываются, потому что на рынке быстро появляются модернизированные решения. Многие станции, которые сегодня строятся по всему миру, рискуют устареть еще до того, как исчерпают и окупят свой ресурс.

Например, ученые в Мексике уже разрабатывают тонкопленочные ячейки, которые преобразуют вдвое больше солнечного света в энергию. Также внедряются двусторонние (бифациальные) панели, улавливающие свет не только с лицевой, но и с тыльной стороны, используя отраженные лучи.

Пример масштабной солнечной электростанции (иллюстративное фото) Фото: Pexels

Спешка не нужна?

Вывод очевиден: отличие от других отраслей, в возобновляемой энергетике государственные субсидии стоит выделять с особой осторожностью и долгосрочным видением. В ускоренной застройке, по крайней мере в развитых странах без проблем с электричеством, нет необходимости, считают аналитики.

Мировых запасов традиционных и доступных углеводородов, в частности природного газа, хватит как минимум до конца века. А значит, есть время для того, чтобы солнечные технологии созрели, стали максимально эффективными и экономически выгодными, прежде чем выступать в качестве более основного, нежели второстепенного источника энергии.

Мировых запасов традиционных и доступных углеводородов, в частности природного газа, хватит как минимум до конца века. А значит, есть время для того, чтобы солнечные технологии созрели, стали максимально эффективными и экономически выгодными, прежде чем выступать в качестве более основного, нежели второстепенного источника энергии.