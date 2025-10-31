У США відмовляються від сонячних панелей: як вони "спалили" мільярди доларів даремно (фото)

Сонячна електростанція "Айванпа" в американській пустелі Мохаве буде закрита 2026 року. Амбітний проєкт вартістю $2,2 мільярда доводить, що поспішне будівництво "зелених" потужностей і гонитва за державними субсидіями можуть призвести до колосальних збитків.

На думку експертів, ситуація ілюструє важливу проблему сонячної енергетики. Іноді масштабні проекти розгортають не тому, що це ефективна ініціатива з розрахунком на майбутнє, а щоб отримати на них максимальні дотації. Величезні кошти можуть бути витрачені на обладнання, яке застаріває ще до того, як окупиться, пише Real Clear Energy.

Що пішло не так

Сонячну ферму "Айванпа" (Ivanpah) побудували у 2010-2014 роках за підтримки федеральних гарантій на $1,6 млрд. Це був проект концентрованої сонячної енергії (CSP): 173 500 дзеркал, керованих комп'ютером, фокусували сонячне проміння на вежі-приймачі, нагріваючи рідину і створюючи пару для обертання турбіни.

Однак технологія розвивалася настільки стрімко, що до моменту запуску "Айванпа" вже виявилася неефективною і не змогла конкурувати з передовими і дешевшими типами сонячних панелей. Складна і дорога система дзеркал програла простим і масовим фотоелектричним (PV) панелям.

Це яскравий приклад головної вади сучасної "зеленої" гонки. Інвестиції в гігантські поля сонячних панелей, що здавалися перспективними раніше, просто не виправдовуються, тому що на ринку швидко з'являються модернізовані рішення. Багато станцій, які сьогодні будуються по всьому світу, ризикують застаріти ще до того, як вичерпають і окуплять свій ресурс.

Наприклад, вчені в Мексиці вже розробляють тонкоплівкові осередки, які перетворюють удвічі більше сонячного світла на енергію. Також впроваджуються двосторонні (біфаціальні) панелі, що вловлюють світло не тільки з лицьового, а й з тильного боку, використовуючи відбиті промені.

Приклад масштабної сонячної електростанції (ілюстративне фото) Фото: Pexels

Поспіх не потрібен?

Висновок очевидний: на відміну від інших галузей, у відновлюваній енергетиці державні субсидії варто виділяти з особливою обережністю і довгостроковим баченням. У прискореній забудові, принаймні в розвинених країнах без проблем з електрикою, немає потреби, вважають аналітики.

Світових запасів традиційних і доступних вуглеводнів, зокрема природного газу, вистачить щонайменше до кінця століття. А отже, є час для того, щоб сонячні технології дозріли, стали максимально ефективними й економічно вигідними, перш ніж виступати як більш основне, ніж другорядне джерело енергії.

Раніше Фокус повідомляв, що в Китаї масово відключають сонячні панелі. КНР, світовий лідер у сонячній енергетиці, зіткнулася з двома проблемами, які сповільнили темпи встановлення нових панелей у країні. Головна з них — колосальна криза перевиробництва: заводи КНР можуть виготовити в кілька разів більше модулів, ніж потрібно всьому світу.