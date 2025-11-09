Самый дешевый MacBook готовится к выпуску: что уже известно про бюджетный ноутбук Apple

Слухи насчет выхода дешевого MacBook ходят уже довольно давно, но, похоже, скоро они наконец-то станут реальностью. Новый MacBook на базе чипсета iPhone действительно будет бюджетным по меркам Apple и составит конкуренцию Chromebook.

Новый отчет Bloomberg не просто подтвердил предположения насчет нового ноутбука, но и раскрыл некоторые характеристики будущего гаджета, пишет phonearena.com. Недорогой MacBook, вероятно, появится на рынке в первой половине 2026 года. Пока что модель под кодовым названием J700 проходит этап тестирования.

Что касается цены, то уже появилась информация, что новый ноутбук будет продаваться "значительно дешевле 1000 долларов". Некоторые даже называют точную сумму – 599 долларов на старте продаж, но каких-либо серьезных подтверждений этой информации пока нет. Правда, за такую доступность придется "расплатиться" более слабой технической составляющей – этот MacBook будет использовать менее продвинутые компоненты от других устройств. Возможно, это будет процессор iPhone и бюджетный ЖК-дисплей – немного меньший, чем 13,6-дюймовый экран MacBook Air.

Тем не менее, дешевый MacBook уже ожидается с воодушевлением – ведь более демократичная цена сделает его еще более популярным среди студентов.

Вообще, гаджеты Apple всегда были дорогими – и, казалось бы, выпуск бюджетного устройства должен противоречить привычной стратегии Apple, отмечает издание. Но на самом деле это неудивительно: ведь для компании это тоже своего рода эксперимент. Apple еще никогда не использовала чипы iPhone для Mac, – однако и сами эти чипы еще не бывали настолько мощными. Например, новейший чип для смартфонов превосходит процессор для ноутбуков M1, выпущенный в 2020 году.

Сейчас, по информации экспертов, Apple занимает около 9% рынка ноутбуков. Она является четвертым по величине производителем ПК – в тройке лидеров идут Lenovo, HP и Dell. А вот выпуск бюджетного MacBook может усилить позиции Apple и поспособствовать быстрому росту ее популярности, особенно в США.

Еще специалисты отмечают, что цена, конечно, имеет значение. Основная целевая аудитория нового ноутбука – это обычные пользователи, которым ноутбук нужен главным образом для просмотра веб-страниц и работы с документами. Пока что, если они хотят именно гаджет от Apple, то на MacBook Air начального уровня придется потратить 999 долларов, или же взять вместо ноутбука планшет iPad с дополнительными аксессуарами.

Так что эксперты настроены оптимистично насчет перспектив бюджетного ноутбука: мол, очень многие люди пользуются iPhone, но переплачивать за MacBook при этом не хотят. Поэтому новая модель станет своеобразным компромиссом.

