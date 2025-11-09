Найдешевший MacBook готується до випуску: що вже відомо про бюджетний ноутбук Apple

Чутки щодо виходу дешевого MacBook ходять вже досить давно, але, схоже, скоро вони нарешті стануть реальністю. Новий MacBook на базі чипсета iPhone дійсно буде бюджетним за мірками Apple і складе конкуренцію Chromebook.

Новий звіт Bloomberg не просто підтвердив припущення щодо нового ноутбука, а й розкрив деякі характеристики майбутнього гаджета, пише phonearena.com. Недорогий MacBook, ймовірно, з'явиться на ринку в першій половині 2026 року. Поки що модель під кодовою назвою J700 проходить етап тестування.

Що стосується ціни, то вже з'явилася інформація, що новий ноутбук буде продаватися "значно дешевше 1000 доларів". Деякі навіть називають точну суму — 599 доларів на старті продажів, але якихось серйозних підтверджень цієї інформації поки немає. Щоправда, за таку доступність доведеться "розплатитися" слабшою технічною складовою — цей MacBook використовуватиме менш просунуті компоненти від інших пристроїв. Можливо, це буде процесор iPhone і бюджетний РК-дисплей — трохи менший, ніж 13,6-дюймовий екран MacBook Air.

Проте, дешевий MacBook вже очікується з натхненням — адже більш демократична ціна зробить його ще більш популярним серед студентів.

Взагалі, гаджети Apple завжди були дорогими — і, здавалося б, випуск бюджетного пристрою має суперечити звичній стратегії Apple, зазначає видання. Але насправді це не дивно: адже для компанії це теж свого роду експеримент. Apple ще ніколи не використовувала чіпи iPhone для Mac, — однак і самі ці чіпи ще не бували настільки потужними. Наприклад, новітній чип для смартфонів перевершує процесор для ноутбуків M1, випущений 2020 року.

Зараз, за інформацією експертів, Apple займає близько 9% ринку ноутбуків. Вона є четвертим за величиною виробником ПК — у трійці лідерів йдуть Lenovo, HP і Dell. А ось випуск бюджетного MacBook може посилити позиції Apple і посприяти швидкому зростанню її популярності, особливо в США.

Ще фахівці зазначають, що ціна, звісно, має значення. Основна цільова аудиторія нового ноутбука — це звичайні користувачі, яким ноутбук потрібен головним чином для перегляду веб-сторінок і роботи з документами. Поки що, якщо вони хочуть саме гаджет від Apple, то на MacBook Air початкового рівня доведеться витратити 999 доларів, або ж узяти замість ноутбука планшет iPad із додатковими аксесуарами.

Тож експерти налаштовані оптимістично щодо перспектив бюджетного ноутбука: мовляв, дуже багато людей користуються iPhone, але переплачувати за MacBook при цьому не хочуть. Тому нова модель стане своєрідним компромісом.

Раніше повідомлялося про те, що робить MacBook найкращим ноутбуком у 2025 році. Історія успіху — у гармонійному поєднанні продуктивності, дизайну та зручності.