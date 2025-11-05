Солнечные панели и ветряки могут вызвать подорожание электричества: как такое возможно

Популярное мнение, что солнечные панели и ветряки делают электроэнергию дешевле, не всегда верно. В некоторых случаях их чрезмерное внедрение, наоборот, может привести к росту счетов за свет для конечных потребителей.

В частности, в тупик зашла американская энергетическая политика: одни утверждают, что "зеленая" энергия — это всегда дешево, другие — что она бесполезна. На самом же деле, ответ зависит от обстоятельств, пишет Bloomberg в своей аналитической колонке.

Как дорожает зеленая энергия

В регионах с подходящими природными условиями (много солнца или ветра) и без жестких государственных регуляций, рынок сам выбирает возобновляемую энергию. Инвесторы строят солнечные и ветряные станции, потому что это экономически выгодно. Каждый "зеленый" киловатт замещает дорогой киловатт от сжигания газа или угля, и в результате цены на электричество для всех снижаются. Яркие примеры — штаты Техас и Южная Дакота.

По мнению экспертов, проблемы начинаются тогда, когда правительство принудительно заставляет энергокомпании наращивать долю возобновляемых источников, невзирая на экономическую целесообразность проектов. Это приводит к так называемой дефляции ценности.

При внедрении первых солнечных панелей в сеть, каждый произведенный ими электрон очень ценен, поскольку он замещает дорогое ископаемое топливо. Но чем больше панелей добавляются, тем дешевле становится дневное электричество. В какой-то момент его становится так много, что цена падает до нуля или даже становится отрицательной.

Солнечные и ветряные мощности сильно зависят от расположения и погодных условий Фото: Getty Images

В этот момент дальнейшее развертывание панелей становится невыгодным. Чтобы использовать эту "лишнюю" энергию, приходится строить дорогие системы хранения (аккумуляторы). Кроме того, нужно содержать в доступном резерве газовые или угольные станции на случай, если солнце скроется за тучами. Все эти затраты на дополнительную инфраструктуру и хранение в конечном итоге ложатся в тариф и приводят к росту цен.

Пример такого тренда — Калифорния. Несмотря на обилие солнца, агрессивная "зеленая" политика штата и принудительные мандаты привели к росту стоимости электроэнергии. Кроме того, в США имеет место политико-географический парадокс. Большинство регионов с лучшими условиями для солнца и ветра — это консервативные штаты на Великих равнинах. А штаты на Северо-Востоке, которые активнее продвигают "зеленую" повестку, наоборот, не могут похвастаться ни обилием солнца, ни сильными ветрами.

Итог

Возобновляемая энергия — это не панацея, и ее нельзя внедрять слепо. Бездумное наращивание мощностей без учета географии, экономических реалий и необходимости в резервировании может привести не к снижению, а к росту цен на электричество.

Экологи должны признать, что максимальная декарбонизация стоит денег. А американским политикам стоит отказаться от сугубо идеологической борьбы за "зеленые" технологии и позволить рынку самому определять, где и в каком количестве выгодно строить солнечные и ветряные электростанции.

