Эксперты рассказали, когда солнечные панели несут смертельную опасность: что с ними делать

Эксперты из Master Electricians Australia предупреждают, что если не обратиться к квалифицированным специалистам, повреждение солнечных панелей может привести к весьма неприятным последствиям.

Если вашей солнечной электростанции был нанесен ущерб, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой дом и семью, пишет abc.net.au.

Мэтью Дункан из Master Electricians Australia сказал, что главное, чего следует избегать, — это соблазна самому залезть на крышу, чтобы все починить.

"Град, или экстремальные погодные явления, могут нанести значительный ущерб солнечным панелям. После повреждения стеклянной поверхности электропроводка под ней больше не защищена. Это привести к возникновению задымлений и даже пожаров", — отметил специалист.

По словам Дункана, первым делом нужно осмотреть главный распределительный щит, найти на нем выключатель инвертора и выключить его. Затем нужно на самом инверторе найти выключатель изолятора постоянного тока фотоэлектрической батареи.

"Если вы его отключите, это защитит все кабели и сделает их безопасными", — подсказал мастер.

Но если вы сомневаетесь, лучшее, что можно сделать, — обратиться к специалисту, например, к местному электрику, сказал Дункан.

Осенью и зимой домовладельцам рекомендуется следить за состоянием своих солнечных электросистем. Осмотры квалифицированным специалистом лучше проводить ежегодно.

Эксперт также посоветовал уточнить у своего страховщика, покроет ли страховка дома ущерб, нанесенный солнечным панелям, например, градом. Как правило, страховщики рекомендуют отключать солнечную электростанцию во время штормов, сильных ливней, града.

