Експерти розповіли, коли сонячні панелі несуть смертельну небезпеку: що з ними робити

Експерти з Master Electricians Australia попереджають, що якщо не звернутися до кваліфікованих фахівців, пошкодження сонячних панелей може призвести до вельми неприємних наслідків.

Якщо вашій сонячній електростанції було завдано шкоди, ось кілька кроків, які ви можете зробити, щоб захистити свій будинок і сім'ю, пише abc.net.au.

Метью Дункан з Master Electricians Australia сказав, що головне, чого слід уникати, — це спокуси самому залізти на дах, щоб усе полагодити.

"Град, або екстремальні погодні явища, можуть завдати значної шкоди сонячним панелям. Після пошкодження скляної поверхні електропроводка під нею більше не захищена. Це може призвести до виникнення задимлень і навіть пожеж", — зазначив фахівець.

За словами Дункана, насамперед потрібно оглянути головний розподільний щит, знайти на ньому вимикач інвертора і вимкнути його. Потім потрібно на самому інверторі знайти вимикач ізолятора постійного струму фотоелектричної батареї.

"Якщо ви його відключите, це захистить усі кабелі і зробить їх безпечними", — підказав майстер.

Але якщо ви сумніваєтеся, найкраще, що можна зробити, — звернутися до фахівця, наприклад, до місцевого електрика, сказав Дункан.

Восени та взимку домовласникам рекомендується стежити за станом своїх сонячних електросистем. Огляди кваліфікованим фахівцем краще проводити щорічно.

Експерт також порадив уточнити у свого страховика, чи покриє страховка будинку збиток, нанесений сонячним панелям, наприклад, градом. Як правило, страховики рекомендують відключати сонячну електростанцію під час штормів, сильних злив, граду.

