Электричество дорожает, и солнечные панели не спасают: что случилось в США

В США стремительно растут счета за электроэнергию, и многие американцы винят в этом бум искусственного интеллекта. Однако настоящая причина кроется не в дефиците энергии — ее в стране более чем достаточно — а в устаревшей и неэффективной системе ценообразования.

Две трети американцев считают, что ИИ уже повышает их счета за свет, и большинство не готово платить больше чем на $20 в месяц. И они правы в своих опасениях. Запросы новых дата-центров выливают в своего рода "налог на ИИ", который ложится на плечи потребителей, пишет Fast Company.

Как это происходит

В США не наблюдается нехватки электроэнергии. "У нас избыточные мощности 98% времени. Дополнительные ресурсы нам нужны лишь несколько часов в году в моменты пикового спроса", — заявил министр энергетики Крис Райт. Проблема в том, как устроена система. Большинство домохозяйств платит по фиксированному тарифу, независимо от того, когда они потребляют энергию — ночью, когда она дешевая, или вечером в жару, когда она дороже. Стоимость обслуживания пиковых нагрузок распределяется равномерно для всех потребителей, повышая общий тариф.

В то же время крупные промышленные клиенты, включая дата-центры, покупают энергию на оптовом рынке, где цены меняются каждую минуту. Они могут гибко управлять своим потреблением, избегая пиковых часов и экономя огромные деньги.

В результате получается регрессивная система, где за пиковое потребление гигантских дата-центров платят обычные домохозяйства, которые не могут перенести стирку на ночь. Например, в 13 штатах рост нагрузки от дата-центров уже привел к 11-кратному росту "цены за надежность", что вылилось в дополнительные $10-21 в ежемесячных счетах для каждой семьи.

Почему не помогли солнечные панели

Солнечные станции производят максимум энергии в середине дня, когда спрос и так не самый высокий, еще больше обрушивая цены в это время. Но они не генерируют ничего ночью и мало производят вечером, когда люди возвращаются с работы и включают все электроприборы, создавая пик потребления. В результате, чтобы покрыть этот вечерний пик, энергосистемам все равно приходится содержать огромные и дорогие резервные мощности в виде газовых станций, которые простаивают большую часть дня. Расходы на их содержание также закладываются в общий тариф, который платят все.

В Украине ситуация иная: каждая солнечная панель на крыше дома или предприятия работает на повышение энергетической устойчивости. Она обеспечивает резервное питание во время блэкаутов, снижает нагрузку на поврежденную централизованную сеть и дает частичную автономию. Таким образом, вопрос избытка пока не стоит, а во время отключений света панели становятся вспомогательным элементом национальной энергетики.

Какое есть решение

Более 75% домов в США оснащены "умными" счетчиками. Некоторые термостаты, зарядки для электромобилей и домашние аккумуляторы могут автоматически сдвигать потребление на часы, когда энергия обходится дешевле. Исследования показывают, что перенос всего 2% пиковой нагрузки позволит сэкономить $250 млрд на строительстве новых электростанций.

Однако у энергетических корпораций нет стимула внедрять эти решения. Их бизнес-модель вознаграждает строительство новой инфраструктуры, а не экономию. Поэтому вместо того, чтобы делать сеть "умнее", они планируют потратить $1,1 трлн на строительство новых электростанций для питания ИИ.

Выход стоит искать в структурной реформе. Нужно разрешить другим компаниям конкурировать с монополистами за право продавать энергию домохозяйствам, предлагая им доступ к рыночным ценам в реальном времени. Это подстегнет инновации и позволит обычным американцам, а не только корпорациям, экономить на "умном" потреблении.

Раньше Фокус писал, что солнечные панели и ветряки могут вызвать подорожание электричества. Популярное мнение, что солнечные панели и ветряки делают электроэнергию дешевле, не всегда верно. В некоторых случаях их чрезмерное внедрение, наоборот, может привести к росту счетов за свет для конечных потребителей.