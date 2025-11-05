Китай снова совершил нечто особенное: 6 млн солнечных панелей отправят "в плавание"

Поскольку солнечные электростанции занимают много места, в Китае решили разместить солнечную электростанцию на воде. Шесть миллионов панелей установят на плавучих платформах, закрепленных на дне океана.

Проект столкнется со множеством проблем: ветер, волны и суровые условия. Экспертам из CHN Energy, компании, реализующей проект, пришлось проявить настоящий творческий подход. Якоря сделали гибкими, а сами панели подключили к местной электросети через передовую систему передачи данных, пишет Еcoportal.

Китай хочет достичь нулевых выбросов углерода к 2060 году. Вероятно, это удастся в том числе и благодаря плавучим солнечным панелям. Также разработчики смогут экспортировать эту идею в другие страны, которые внимательно следят за развитием событий. Это может навсегда изменить представление о солнечных электростанциях, т.к. КНР предлагает хорошую идею для копирования.

Відео дня

Проект солнечной энергетики в Шаньдуне расширяет горизонты. Ветровые и солнечные электростанции на морских платформах будут объединяться в гибридные установки, занимающие много места, но использование океана позволит сохранить земельные участки для сельхоз работ и застроек при расширении городов. Этот проект плавучей солнечной энергетики разумен во многих отношениях, делают вывод авторы.

Обслуживание обойдется недешево, а штормы будут создавать проблемы. Но если Китай преодолеет данные препятствия, то солнечная электростанция из 6 000 000 плавучих солнечных панелей — вполне реальна. Не удивительно, если проект откроет новую эру солнечной энергетики в мире, заключают журналисты.

Ранее мы сообщали, невидимые солнечные панели дадут на 50% больше энергии. Прозрачные солнечные панели с КПД 12,3% разрабатываются компанией CitySolar. Они могут генерировать столько же энергии и так же эффективно, как обычные панели, при этом пропуская 30% видимого света.