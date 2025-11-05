Невидимые солнечные панели дадут на 50% больше энергии: Дания испытывает новую технологию

Прозрачные солнечные панели с КПД 12,3% разрабатываются компанией CitySolar. Они могут генерировать столько же энергии и так же эффективно, как обычные панели, при этом пропуская 30% видимого света.

Согласно отчетам, эффективность окон на солнечных батареях от CitySolar выросла на 50% по сравнению с аналогичными устройствами. Эти прозрачные фотоэлектрические элементы располагают материалами, улавливающими части светового спектра, которые обычно не используются в подобных солнечных элементах, пишет ecoportal.net.

Представьте целые города, здания которых оснащены такими стеклами. Все они могут стать "зелеными" электростанциями. И все это без необходимости строительства крупномасштабных проектов, которые займут место как на суше, так и на море, говорится в статье.

Главное преимущество окон, которые могут генерировать солнечную энергию, в том, что они помогут сократить перебои в электроснабжении и значительно снизят выбросы СО2. Пока что ученые тестируют прототипы окон, оснащенные прозрачными модулями.

Каждый модуль имеет прозрачную тандемную структуру: слой перовскита, поглощающий ближний ультрафиолет, используется в сочетании с органическим полимером ближнего инфракрасного диапазона, поглощающим свет за пределами видимого спектра. Энергия собирается из обоих спектров света, при этом окна пропускают больше видимого света, поэтому они продолжают выполнять свою основную функцию.

Управление этим светом имеет ключевое значение, и отражающие покрытия и оптимизированная толщина слоев играют свою роль, обеспечивая 12,3% преобразования солнечной энергии в электричество при видимой прозрачности около 30%. Ранее другие прозрачные солнечные элементы имели более низкую эффективность, часто ниже 9%. CitySolar нашла баланс, используя двустороннюю технологию, одновременно обеспечивая сохранение работоспособности окон. Масштабирование таких фотоэлементов станет сложной задачей, как и обеспечение долговечности этих элементов и, конечно же, связанных с этим расходов, уверены авторы материала.

