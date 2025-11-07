У Данії випробовують невидимі сонячні панелі: дадуть на 50% більше енергії

Прозорі сонячні панелі з ККД 12,3% розробляються компанією CitySolar. Вони можуть генерувати стільки ж енергії і так само ефективно, як звичайні панелі, при цьому пропускаючи 30% видимого світла.

Згідно зі звітами, ефективність вікон на сонячних батареях від CitySolar зросла на 50% порівняно з аналогічними пристроями. Ці прозорі фотоелектричні елементи мають у своєму розпорядженні матеріали, що вловлюють частини світлового спектра, які зазвичай не використовуються в подібних сонячних елементах, пише ecoportal.net.

Уявіть цілі міста, будівлі яких оснащені таким склом. Усі вони можуть стати "зеленими" електростанціями. І все це без необхідності будівництва великомасштабних проєктів, які займуть місце як на суходолі, так і на морі, йдеться в статті.

Головна перевага вікон, які можуть генерувати сонячну енергію, в тому, що вони допоможуть скоротити перебої в електропостачанні і значно знизять викиди СО2. Поки що вчені тестують прототипи вікон, оснащені прозорими модулями.

Кожен модуль має прозору тандемну структуру: шар перовскіту, що поглинає ближній ультрафіолет, використовується в поєднанні з органічним полімером ближнього інфрачервоного діапазону, що поглинає світло за межами видимого спектра. Енергія збирається з обох спектрів світла, при цьому вікна пропускають більше видимого світла, тому вони продовжують виконувати свою основну функцію.

Управління цим світлом має ключове значення, і відбивні покриття та оптимізована товщина шарів відіграють свою роль, забезпечуючи 12,3% перетворення сонячної енергії на електрику за видимої прозорості близько 30%. Раніше інші прозорі сонячні елементи мали нижчу ефективність, часто нижче 9%. CitySolar знайшла баланс, використовуючи двосторонню технологію, одночасно забезпечуючи збереження працездатності вікон. Масштабування таких фотоелементів стане складним завданням, як і забезпечення довговічності цих елементів і, звісно, пов'язаних із цим витрат, впевнені автори матеріалу.

