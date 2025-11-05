Литиевые аккумуляторы станут в разы дешевле и лучше: как отказ от одного металла изменит все

Литиевые батареи без кобальта уже находятся в разработке. Технология обещает объединить в себе лучшие качества разных типов АКБ: высокую плотность энергии от NMC, низкую стоимость и безопасность от LFP.

Компания Ampere, принадлежащая Renault, заключила соглашение с американским стартапом Stratus Materials для разработки аккумуляторов нового поколения. Катодные материалы на основе оксида лития-марганца (LXMO) могут сделать электрокары более надежными и выносливыми, пишет Electric Cars Report.

Преимущества

Сегодня на рынке доминируют два типа литий-ионных аккумуляторов:

NMC (никель-марганец-кобальт): Обладают высокой плотностью энергии, что обеспечивает большой запас хода, но они дорогие и потенциально пожароопасные из-за использования кобальта.

Обладают высокой плотностью энергии, что обеспечивает большой запас хода, но они дорогие и потенциально пожароопасные из-за использования кобальта. LiFePO4 (литий-железо-фосфат): Значительно дешевле и безопаснее, но уступают по плотности энергии, а значит, и по емкости.

Відео дня

Разработка LXMO от Stratus Materials призвана взять лучшее от обоих миров. Аккумуляторы на ее основе могут обладать такой же или даже более высокой плотностью энергии, если сравнивать с NMC, но при этом иметь низкую стоимость и высокую безопасность, как LFP.

На уровне всего аккумуляторного блока это дает мощный результат: плотность энергии может быть вдвое выше, чем у существующих аналогов.

Для автопроизводителей, таких как Renault, переход на LXMO-батареи открывает огромные перспективы. Они смогут выпускать электромобили, которые будут дешевле за счет отказа от дорогого кобальта, устойчивее к перегреву и повреждениям, а также дальше проезжать благодаря увеличенной энергоплотности.

Когда ждать

Для Ampere безкобальтовая технология — это третий этап в развертывании своей аккумуляторной стратегии. Сейчас компания использует NMC-батареи, а в 2026 году планирует начать устанавливать на свои автомобили LFP. Переход на LXMO, вероятно, произойдет уже после этого.

Батареи будет тестировать в инновационной лаборатории Ampere во Франции. Успешное внедрение LXMO может не только укрепить позиции Renault на рынке, но и ускорить массовый переход на электрокары по всему миру.

Раньше Фокус сообщал, что у натрий-ионных батарей обнаружили досадный недостаток. Традиционным литий-ионным аккумуляторам все чаще стараются найти замену, и одним из лучших вариантов считаются батареи на основе натрия. Но, как оказалось, от них тоже не стоит ждать слишком многого.