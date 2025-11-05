Літієві акумулятори стануть у рази дешевшими і кращими: як відмова від одного металу змінить усе

Літієві батареї без кобальту вже перебувають у розробці. Технологія обіцяє об'єднати в собі найкращі якості різних типів АКБ: високу щільність енергії від NMC, низьку вартість і безпеку від LFP.

Компанія Ampere, що належить Renault, уклала угоду з американським стартапом Stratus Materials для розробки акумуляторів нового покоління. Катодні матеріали на основі оксиду літію-марганцю (LXMO) можуть зробити електрокари більш надійними і витривалими, пише Electric Cars Report.

Переваги

Сьогодні на ринку домінують два типи літій-іонних акумуляторів:

NMC (нікель-марганець-кобальт): Мають високу щільність енергії, що забезпечує великий запас ходу, але вони дорогі і потенційно пожежонебезпечні через використання кобальту.

Мають високу щільність енергії, що забезпечує великий запас ходу, але вони дорогі і потенційно пожежонебезпечні через використання кобальту. LiFePO4 (літій-залізо-фосфат): Значно дешевші та безпечніші, але поступаються за щільністю енергії, а отже, і за ємністю.

Розробка LXMO від Stratus Materials покликана взяти найкраще від обох світів. Акумулятори на її основі можуть мати таку саму або навіть вищу щільність енергії, якщо порівнювати з NMC, але при цьому мати низьку вартість і високу безпеку, як LFP.

На рівні всього акумуляторного блоку це дає потужний результат: щільність енергії може бути вдвічі вищою, ніж у наявних аналогів.

Для автовиробників, таких як Renault, перехід на LXMO-батареї відкриває величезні перспективи. Вони зможуть випускати електромобілі, які будуть дешевшими завдяки відмові від дорогого кобальту, стійкішими до перегріву і пошкоджень, а також далі проїжджатимуть завдяки збільшеній енергощільності.

Коли чекати

Для Ampere безкобальтова технологія — це третій етап у розгортанні своєї акумуляторної стратегії. Зараз компанія використовує NMC-батареї, а у 2026 році планує почати встановлювати на свої автомобілі LFP. Перехід на LXMO, ймовірно, відбудеться вже після цього.

Батареї тестуватимуть в інноваційній лабораторії Ampere у Франції. Успішне впровадження LXMO може не тільки зміцнити позиції Renault на ринку, а й прискорити масовий перехід на електрокари по всьому світу.

