Эта функция Android сделает вас в разы продуктивнее: что нужно включить (фото)

В ОС Android есть малоизвестная, но интересная опция "Профили", с которой можно разделить рабочее и личное пространство на своем гаджете. Инструмент создает два раздела системы, помогая сконцентрироваться и не отвлекаться на лишние уведомления, когда это нужно.

Организация отдельных профилей в Android позволяет изолировать рабочие чаты от личных, а семейные фото — от рабочих документов, пишет HowToGeek.

Как все устроено

Функция работает так же, как учетные записи пользователей в Windows или macOS. Вы можете создать на одном телефоне несколько независимых "пользователей", у каждого из которых будут свои собственные приложения, настройки, аккаунты и даже экран блокировки.

При создании нового профиля смартфон будет выглядеть так, как будто вы его только что достали из коробки. Система предложит заново пройти всю процедуру настройки, войти в другой Google-аккаунт и установить нужные программы.

Відео дня

Данные между профилями не пересекаются. Вы не увидите рабочие файлы в личной галерее и наоборот. Уведомления из рабочего профиля не будут приходить, когда вы находитесь в личном. Можно установить один и тот же мессенджер (например, Telegram или Viber) в оба раздела и использовать их с разными аккаунтами.

На семейном планшете такие настройки особенно удобны. Что касается продуктивности, здесь пригодится "рабочий" профиль, в котором будут доступны только необходимые для работы сервисы, без соцсетей и игр. Переключение в этот режим способно выступать своего рода сигналом, что пора сосредоточиться.

Переключения между профилями пользователей Android Фото: howtogeek.com

Как включить

Поддержка нескольких пользователей есть в Android начиная с версии 5.0, но некоторые производители (например, Samsung) могут отключать эту функцию.

Как проверить: Самый быстрый способ — зайти в "Настройки" и в поиске ввести "пользователи", "профили" или "аккаунты". На Xiaomi функция может называться "Второе пространство".

Самый быстрый способ — зайти в "Настройки" и в поиске ввести "пользователи", "профили" или "аккаунты". На Xiaomi функция может называться "Второе пространство". Как создать: Если опция доступна, вы найдете соответствующий пункт в настройках. Нажмите "Добавить пользователя" или "Создать новый профиль", введите имя и следуйте инструкциям.

Если опция доступна, вы найдете соответствующий пункт в настройках. Нажмите "Добавить пользователя" или "Создать новый профиль", введите имя и следуйте инструкциям. Как переключаться: После создания профилей иконка для их переключения обычно появляется в шторке быстрых настроек. Если ее там нет, переключаться можно через тот же раздел в настройках, где вы их создавали.

Важно не путать "Профили пользователей" с "Рабочим профилем", который может присутствовать на корпоративных гаджетах. Последний полностью контролируется IT-отделом вашей компании и предназначен для бизнес-сценариев.

Некоторые системные настройки, такие как сохраненные сети Wi-Fi и сопряженные Bluetooth-устройства, являются общими для всех профилей. А вот все остальное — приложения, файлы, фото, будильники, настройки — полностью изолировано.

Эта простая, но мощная функция для повышения продуктивности и наведения порядка в цифровой жизни, квстроенная в большинство Android-смартфонов.

Раньше Фокус сообщал про топ 5 ошибок, которые обычно совершают пользователи при выборе Android-смартфонов. Каждый год на рынке появляются все новые модели Android-смартфонов. Начинающий пользователь может и растеряться, ведь отличаются не только цены, но и дизайн, и функционал. И тут важно правильно выбрать телефон, который нужен именно вам.