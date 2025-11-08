Ця функція Android зробить вас у рази продуктивнішими: що потрібно увімкнути (фото)

В ОС Android є маловідома, але цікава опція "Профілі", з якою можна розділити робочий та особистий простір на своєму гаджеті. Інструмент створює два розділи системи, допомагаючи сконцентруватися і не відволікатися на зайві повідомлення, коли це потрібно.

Організація окремих профілів в Android дає змогу ізолювати робочі чати від особистих, а сімейні фото — від робочих документів, пише HowToGeek.

Як усе влаштовано

Функція працює так само, як облікові записи користувачів у Windows або macOS. Ви можете створити на одному телефоні кілька незалежних "користувачів", у кожного з яких будуть свої власні додатки, налаштування, акаунти і навіть екран блокування.

При створенні нового профілю смартфон матиме такий вигляд, ніби ви його щойно дістали з коробки. Система запропонує заново пройти всю процедуру налаштування, увійти до іншого Google-акаунта і встановити потрібні програми.

Відео дня

Дані між профілями не перетинаються. Ви не побачите робочі файли в особистій галереї і навпаки. Повідомлення з робочого профілю не надходитимуть, коли ви перебуваєте в особистому. Можна встановити один і той самий месенджер (наприклад, Telegram або Viber) в обидва розділи і використовувати їх з різними акаунтами.

На сімейному планшеті такі налаштування особливо зручні. Що стосується продуктивності, тут стане в нагоді "робочий" профіль, в якому будуть доступні тільки необхідні для роботи сервіси, без соцмереж та ігор. Перемикання в цей режим здатне виступати своєрідним сигналом, що пора зосередитися.

Перемикання між профілями користувачів Android Фото: howtogeek.com

Як увімкнути

Підтримка кількох користувачів є в Android починаючи з версії 5.0, але деякі виробники (наприклад, Samsung) можуть відключати цю функцію.

Як перевірити: Найшвидший спосіб — зайти в "Налаштування" і в пошуку ввести "користувачі", "профілі" або "акаунти". На Xiaomi функція може називатися "Другий простір".

Найшвидший спосіб — зайти в "Налаштування" і в пошуку ввести "користувачі", "профілі" або "акаунти". На Xiaomi функція може називатися "Другий простір". Як створити: Якщо опція доступна, ви знайдете відповідний пункт у налаштуваннях. Натисніть "Додати користувача" або "Створити новий профіль", введіть ім'я і дотримуйтесь інструкцій.

Якщо опція доступна, ви знайдете відповідний пункт у налаштуваннях. Натисніть "Додати користувача" або "Створити новий профіль", введіть ім'я і дотримуйтесь інструкцій. Як перемикатися: Після створення профілів іконка для їх перемикання зазвичай з'являється в шторці швидких налаштувань. Якщо її там немає, перемикатися можна через той самий розділ у налаштуваннях, де ви їх створювали.

Важливо не плутати "Профілі користувачів" з "Робочим профілем", який може бути присутнім на корпоративних гаджетах. Останній повністю контролюється IT-відділом вашої компанії і призначений для бізнес-сценаріїв.

Деякі системні налаштування, як-от збережені мережі Wi-Fi і пов'язані Bluetooth-пристрої, є загальними для всіх профілів. А ось все інше — додатки, файли, фото, будильники, налаштування — повністю ізольовано.

Ця проста, але потужна функція для підвищення продуктивності та наведення ладу в цифровому житті, вбудована в більшість Android-смартфонів.

Раніше Фокус повідомляв про топ 5 помилок, яких зазвичай припускаються користувачі при виборі Android-смартфонів. Щороку на ринку з'являються все нові моделі Android-смартфонів. Користувач-початківець може і розгубитися, адже відрізняються не тільки ціни, а й дизайн, і функціонал. І тут важливо правильно вибрати телефон, який потрібен саме вам.