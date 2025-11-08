Удалите сейчас: топ 5 популярных приложений, которые шпионят за пользователями

От утечки данных сегодня полностью не застрахован даже самый бдительный пользователь с самым лучшим телефоном – например, с новым iPhone. Наши любимые приложения просто "заточены" на то, чтобы тайно собирать о нас информацию.

Компания Apple построила себе репутацию защитника конфиденциальности, признает bgr.com. В магазине App Store даже есть автоматизированная система блокировки приложений с вредоносным ПО или вредоносным кодом. Но и такая вроде бы строгая политика не гарантирует полной секретности. Издание называет самые распространенные приложения iPhone, которые так или иначе могут следить за вами.

Siri

Этот помощник – как раз наглядный пример того, как обещание насчет конфиденциальности не всегда выполняется на практике. В 2019 году стало известно, что Apple наняла подрядчиков для проверки аудиозаписей Siri с целью улучшения работы помощника. А эти записи включали личные разговоры, медицинские консультации, деловые звонки и даже информацию деликатного содержания. Разумеется, такой поворот вызвал скандал, и Apple пришлось извиняться.

Как отмечают эксперты, Siri даже не всегда ждет вашего вызова. Фоновый шум или похожие по звучанию слова могут активировать ее случайно, при этом иногда записывая сигнал без вашего ведома. Правда, Apple заявляет, что удалит любую запись, которая будет признана случайной активацией Siri. Но это как-то не внушает стопроцентного доверия.

Google Chrome

Даже такой популярный браузер не застрахован от уязвимостей безопасности. Например, недавно Chrome оказался в центре дискуссии относительно приватного режима "Инкогнито".

На самом деле этот режим не такой уж и приватный, предупреждают специалисты. И напоминают про недавний прецедент: в апреле 2024 года Google согласилась удалить миллиарды записей о приватном просмотре в целях урегулирования коллективного иска, поданного еще в 2020-м. В том иске заявлялось, что Chrome собирал информацию о просмотре пользователей, которые не вошли в систему и использовали режим "Инкогнито". И хотя Google согласилась на урегулирование, она сама же и признала, что приватный режим на самом деле все равно отслеживает некоторые данные.

Instagram и Facebook

Тут все просто – обе соцсети принадлежат Meta, а этого техногиганта уже не раз резко критиковали за довольно "дырявую" политику конфиденциальности. Чтобы спокойно пользоваться этими приложениями на своих iPhone, владельцы смартфонов вынуждены предоставлять гораздо больше данных, чем это реально необходимо.

TikTok

Споры насчет безопасности этого китайского изобретения тоже идут довольно давно. Прежде всего, платформу называют связанной с правительством КНР: мол, все данные пользователей популярного приложения в конце концов отказываются в распоряжении китайских чиновников.

А TikTok собирает немало таких данных – ему интересны даже шаблоны нажатий клавиш, которые позволяют отслеживать, когда и как часто вы это делаете.

LinkedIn

Если вы используете LinkedIn на iPhone, ваши данные могут оказаться намного более открытыми, чем вы предполагаете. Приложение собирает информацию о контактах, истории работы, идентификаторах устройств и журналах активности, маскируя все это удобным интерфейсом.

Конечно, сами разработчики утверждают, что собирают информацию только для улучшения рекомендаций и таргетинга рекламы. Но уже не раз обнаруживалось, что в действительности такое использование данных часто выходит за рамки необходимого. Например, в 2024 году специалисты выявили, что приложение LinkedIn для iPhone собирало такие данные об устройствах, как часовой пояс, яркость экрана и информация про оператора мобильной связи. Это происходило через push-уведомления, причем даже, если пользователи их не открывали (такой фоновый сбор данных известен как "фингерпринтинг").

