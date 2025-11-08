Видаліть зараз: топ 5 популярних додатків, які шпигують за користувачами

Від витоку даних сьогодні повністю не застрахований навіть найпильніший користувач із найкращим телефоном — наприклад, із новим iPhone. Наші улюблені додатки просто "заточені" на те, щоб таємно збирати про нас інформацію.

Компанія Apple побудувала собі репутацію захисника конфіденційності, визнає bgr.com. У магазині App Store навіть є автоматизована система блокування додатків зі шкідливим ПЗ або шкідливим кодом. Але й така начебто сувора політика не гарантує повної секретності. Видання називає найпоширеніші додатки iPhone, які так чи інакше можуть стежити за вами.

Siri

Цей помічник — якраз наочний приклад того, як обіцянка щодо конфіденційності не завжди виконується на практиці. У 2019 році стало відомо, що Apple найняла підрядників для перевірки аудіозаписів Siri з метою поліпшення роботи помічника. А ці записи містили особисті розмови, медичні консультації, ділові дзвінки і навіть інформацію делікатного змісту. Зрозуміло, такий поворот викликав скандал, і Apple довелося вибачатися.

Як зазначають експерти, Siri навіть не завжди чекає вашого виклику. Фоновий шум або схожі за звучанням слова можуть активувати її випадково, при цьому іноді записуючи сигнал без вашого відома. Щоправда, Apple заявляє, що видалить будь-який запис, який буде визнано випадковою активацією Siri. Але це якось не вселяє стовідсоткової довіри.

Google Chrome

Навіть такий популярний браузер не застрахований від уразливостей безпеки. Наприклад, нещодавно Chrome опинився в центрі дискусії щодо приватного режиму "Інкогніто".

Насправді цей режим не такий уже й приватний, попереджають фахівці. І нагадують про нещодавній прецедент: у квітні 2024 року Google погодилася видалити мільярди записів про приватний перегляд з метою врегулювання колективного позову, поданого ще у 2020-му. У тому позові заявлялося, що Chrome збирав інформацію про перегляд користувачів, які не ввійшли в систему і використовували режим "Інкогніто". І хоча Google погодилася на врегулювання, вона сама ж і визнала, що приватний режим насправді все одно відстежує деякі дані.

Instagram і Facebook

Тут все просто — обидві соцмережі належать Meta, а цього техногіганта вже не раз різко критикували за досить "діряву" політику конфіденційності. Щоб спокійно користуватися цими додатками на своїх iPhone, власники смартфонів змушені надавати набагато більше даних, ніж це реально необхідно.

TikTok

Суперечки щодо безпеки цього китайського винаходу теж точаться досить давно. Насамперед, платформу називають пов'язаною з урядом КНР: мовляв, усі дані користувачів популярного застосунку зрештою опиняються в розпорядженні китайських чиновників.

А TikTok збирає чимало таких даних — йому цікаві навіть шаблони натискань клавіш, які дають змогу відстежувати, коли і як часто ви це робите.

LinkedIn

Якщо ви використовуєте LinkedIn на iPhone, ваші дані можуть виявитися набагато більш відкритими, ніж ви припускаєте. Застосунок збирає інформацію про контакти, історію роботи, ідентифікатори пристроїв і журнали активності, маскуючи все це зручним інтерфейсом.

Звісно, самі розробники стверджують, що збирають інформацію лише для поліпшення рекомендацій і таргетингу реклами. Але вже не раз виявлялося, що насправді таке використання даних часто виходить за рамки необхідного. Наприклад, 2024 року фахівці виявили, що застосунок LinkedIn для iPhone збирав такі дані про пристрої, як часовий пояс, яскравість екрана та інформація про оператора мобільного зв'язку. Це відбувалося через push-повідомлення, причому навіть якщо користувачі їх не відкривали (такий фоновий збір даних відомий як "фінгерпринтинг").

