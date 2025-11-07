В США нашли опасные устройства внутри солнечных панелей и инверторов из Китая: что это

В китайских инверторах солнечных батарей были обнаружены несанкционированные коммуникационные устройства, а именно — сотовые радиостанции, способные обходить защиту межсетевых экранов.

Американские чиновники в сфере энергетики считают, что устройства китайского производства, использующиеся в инфраструктуре возобновляемой энергетики, очень опасны. Дело в том, что внутри некоторых солнечных панелей и инверторов было обнаружено странное коммуникационное оборудование, пишет reuters.com.

Чем опасны инверторы из Китая

Инверторы мощности, которые преимущественно производятся в Китае, используются во всем мире для подключения солнечных панелей и ветряных турбин к электросетям, а также в аккумуляторах, тепловых насосах и зарядных устройствах для электромобилей.

Хотя инверторы разработаны для обеспечения удаленного доступа для обновления и обслуживания, коммунальные компании, которые их используют, обычно устанавливают межсетевые экраны (брандмауэры, — системы защиты компьютерной сети, ограничивающие прохождение входящего, исходящего и внутрисетевого трафика. Под межсетевым экраном стоит понимать программное обеспечение, или программно-аппаратный модуль, принимающий решение – пропустить или заблокировать проходящий пакет данных, — прим. ред.) для предотвращения прямой обратной связи с китайскими производителями, говорится в материале.

Відео дня

Солнечные панели и инверторы Фото: ecoticias.com

Однако американские эксперты, разобравшие подключенное к сетям оборудование для проверки безопасности, обнаружили несанкционированные коммуникационные устройства, не указанные в документации на продукцию, в некоторых китайских инверторах солнечных батарей. Об этом сообщили два источника, знакомых с ситуацией. По словам одного из источников, за последние 9 месяцев в некоторых аккумуляторах от нескольких китайских поставщиков также были найдены недокументированные устройства связи, включая сотовые радиостанции.

Агентству Reuters не удалось установить, сколько инверторов и аккумуляторов для солнечных батарей проверили эксперты, но доподлинно известно, что эти несанкционированные компоненты предоставляют дополнительные каналы связи, которые позволяют удаленно обходить межсетевые экраны, что может привести к "катастрофическим последствиям", заявили два источника.

На что способно китайское несанкционированное оборудование

По словам Майка Роджерса, экс-директора Агентства национальной безопасности США, широкое использование китайских инверторов ограничит возможности Запада в решении проблемы безопасности.

Использование таких устройств связи для обхода брандмауэров и дистанционного отключения инверторов или изменения их настроек может дестабилизировать энергосети, повредить энергетическую инфраструктуру и спровоцировать масштабные отключения электроэнергии, заявили эксперты агентству. По сути, это означает, что существует встроенный способ физического уничтожения сети, — сказал один из источников.

Инвертор на стене Фото: SMA

Эксперты, говорившие с журналистами на правах анонимности отказались назвать китайских производителей инверторов и аккумуляторов с дополнительными устройствами связи, а также сообщить общее количество обнаруженных устройств. О существовании мошеннических устройств ранее не сообщалось. Правительство США публично не признавало эти находки, подчеркивают авторы статьи.

Как США решают проблемы кибербезопасности

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию Министерство энергетики США (DOE) заявило, что постоянно оценивает риски, связанные с новыми технологиями, и что производители сталкиваются с серьезными трудностями при раскрытии и документировании информации о своих функциях.

США и другие страны пересматривают роль Китая в стратегической инфраструктуре из-за опасений по поводу потенциальных уязвимостей безопасности, заявили два бывших правительственных чиновника.

"Угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны Коммунистической партии Китая (КПК), реальна и растет. Будь то взломы телекоммуникационных систем или удаленный доступ к инверторам солнечных батарей и аккумуляторов, КПК не останавливается ни перед чем, чтобы атаковать нашу чувствительную инфраструктуру и компоненты", — заявил член Палаты представителей США Август Пфлюгер. "Настало время активизировать наши усилия и показать Китаю, что компрометация нас больше недопустима".

Инвертор для домашней солнечной электростанции Фото: deegesolar.co.uk

В феврале два сенатора США внесли на рассмотрение Закон о прекращении зависимости от иностранных противоборствующих аккумуляторных батарей, запрещающий Министерству внутренней безопасности закупать аккумуляторные батареи у некоторых китайских компаний с октября 2027 года по соображениям национальной безопасности, напоминают журналисты. Законопроект был передан в сенатский комитет по внутренней безопасности и государственным делам 11 марта и до сих пор не принят.

Целью закона является воспрепятствование Министерству внутренней безопасности закупать аккумуляторы у шести китайских компаний, которые, по словам Вашингтона, тесно связаны с Коммунистической партией Китая: Contemporary Amperex Technology Company (CATL), BYD Company, Envision Energy, EVE Energy Company, Hithium Energy Storage Technology Company и Gotion High-tech Company.

Ни одна из компаний не ответила на запросы о комментариях, акцентировали авторы.

Ранее мы писали о том, что в ЕС хотят избавиться от китайских солнечных панелей и инверторов. Специалисты в сфере кибербезопасности опасаются, что популярная китайская компания сможет контролировать энергетические сети ЕС.