В ЕС хотят избавиться от всех солнечных панелей и инверторов из Китая: что случилось

Специалисты в сфере кибербезопасности опасаются, что китайская компания Huawei сможет контролировать энергетические сети ЕС.

Huawei оказалась в эпицентре назревающего скандала по поводу безопасности европейских энергосетей. В письме законодатели обращаются в Европейскую комиссию с призывом "ограничить доступ" китайскому техногиганту к солнечным энергетическим системам, так как он является поставщиком критически важных компонентов для этих систем, пишет POLITICO.

Почему китайские инверторы опасны

Опасения связаны с инверторами для солнечных панелей — технологией, которая преобразует электричество, добытое фотоэлементами, в ток, поступающий в сеть. Китай является основным поставщиком этих инверторов, а Huawei — крупнейшим игроком на этом рынке. Поскольку инверторы подключены к интернету, эксперты по кибербезопасности предупреждают, что их можно взломать или отключить удаленно, что может привести к опасным скачкам или перебоям в подаче электроэнергии в европейских сетях. Два члена Европарламента подготовили письмо, предупреждающее Европейскую комиссию о рисках.

Солнечная батарея и инвертор от Huawei Фото: Huawei

Согласно исследованию отраслевой организации SolarPower Europe, китайские компании контролируют около 65% от общей установленной мощности солнечной энергетики. Крупнейшей компанией на европейском рынке является Huawei — поставщик телекоммуникационного оборудования. Второй по величине компанией является Sungrow, также китайская, которая контролирует примерно половину объема солнечной энергии, производимой Huawei.

Huawei недавно смогла вернуться в SolarPower Europe, самую влиятельную лоббистскую ассоциацию солнечной энергетики в Брюсселе, несмотря на продолжающееся расследование бельгийских властей о коррупции, сосредоточенное на лоббистской деятельности компании в Брюсселе, в результате чего сотрудникам этой компании запретили встречаться с представителями Еврокомиссии и парламента.

Китайский контроль, реакция ЕС

Эксперты по кибербезопасности и европейские производители утверждают, что китайский конгломерат сможет взломать европейскую энергосистему.

"Они могут отключить параметры безопасности. Они могут "поджечь" сети", — заявила Эрика Лангерова, исследователь из Чешского технического университета в Праге.

Даже выключение и повторное включение солнечных электростанций может нарушить энергоснабжение, сказала Лангерова. "Когда это происходит с одной установкой, это не проблема, но когда это происходит с тысячами установок, это становится проблемой, потому что… совокупный эффект этих внезапных изменений в работе устройств может дестабилизировать энергосистему".

Солнечная панель Фото: freepik

Некоторые правительства уже приняли дополнительные меры. В ноябре прошлого года Литва ввела запрет на удаленный доступ китайских компаний к установкам возобновляемой энергии мощностью свыше 100 киловатт, фактически прекратив использование китайских инверторов. В сентябре Чехия предупредила об угрозе, которую представляет китайский удаленный доступ через компоненты, включая солнечные инверторы. А в Германии сотрудники служб безопасности еще в 2023 году сообщили законодателям, что "компонент управления энергией" от Huawei насторожил их, что привело к правительственному расследованию в отношении оборудования компании.

Недоверие к китайским технологиям резко возросло

Пекинское правительство ввело правила, обязывающие китайские компании выполнять запросы служб безопасности о предоставлении данных и выявлении уязвимостей в своем программном обеспечении. В ЕС считают, что это открывает путь для слежки и шпионажа.

Одна из прямых угроз связана с удаленным управлением из Китая продуктами, встроенными в европейскую критически важную инфраструктуру. Производители имеют удаленный доступ для установки обновлений и обслуживания.

Европа также сильно зависит от китайских поставщиков технологий, особенно в области возобновляемых источников энергии, доля которых в энергетике Европы растет. Лангерова отметила, что у отечественных производителей солнечных панелей достаточно поставок, чтобы восполнить пробел, который возникнет в случае любых действий ЕС по ограничению использования китайских инверторов. Однако в Европе пока недостаточно производителей аккумуляторов и ветрогенераторов — двух секторов чистой энергии, в которых также лидирует Китай.

В производстве ветрогенераторов лидирует не Европа, а Китай Фото: Freepik

Доминирование КНР также подрывает технологический сектор самой Европы и сопряжено с рисками экономического принуждения. Еще несколько лет назад европейские компании были конкурентоспособны, но затем их конкуренция снизилась из-за значительно субсидируемой китайской продукции, заявил Тобиас Герке, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. Китай, в свою очередь, не допускает иностранные компании на свой рынок из-за опасений по поводу кибербезопасности, добавил он.

Европейский союз ранее разработал набор инструментов безопасности 5G, чтобы снизить свою зависимость от Huawei из-за этих опасений. Он также работает над инициативой, известной как набор инструментов для цепочки поставок ИКТ (ICT supply chain toolbox), чтобы помочь национальным правительствам сканировать свою более широкую цифровую инфраструктуру на наличие слабых мест с целью блокировки или сокращения использования "высокорисковых поставщиков".

По словам Гротхейса и Лексманна, "настоятельно требуется принятие обязательного законодательства для ограничения деятельности ненадежных поставщиков в нашей критической инфраструктуре" по всему Европейскому союзу. В своем письме они заявили, что до принятия законодательства ЕС должен вводить временные меры.

Ранее мы писали о том, что солнечная энергия начнет питать весь мир совсем скоро. К середине 21 века люди будут покрывать все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников, и большую долю будут составлять солнечные модули