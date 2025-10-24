Солнечная энергия начнет питать весь мир совсем скоро: эксперты назвали сроки

К середине 21 века люди будут покрывать все потребности в электроэнергии с помощью возобновляемых источников, и большую долю будут составлять солнечные модули

Общая мощность солнечной генерации удвоилась в период с 2022 по 2024 год, обеспечивая целых 7% мировой электроэнергии. За первые шесть месяцев 2025 года ветровая и солнечная энергетика совместно преодолели исторический рубеж, впервые выработав больше электроэнергии, чем уголь, и сделав возобновляемые источники ключевыми. Об этом пишет издание New Scientist.

В октябре Международное энергетическое агентство спрогнозировало, что к концу десятилетия объемы возобновляемой энергетики удвоятся более чем в два раза, но, вероятно, не достигнут международной цели утроить мощности к тому же сроку. По оценкам ведомства, изменения в политике США и сложности интеграции солнечной энергетики в энергосистемы мешают быстро увеличивать мощность альтернативных электростанций.

Однако эксперты энергетического рынка уверены, что к середине 21 века и далее солнечная энергетика будет доминировать в мировом энергоснабжении. Как считает сотрудник британского аналитического центра Ember Кингсмилл Бонд, к тому времени люди будут получать всю энергию из возобновляемых источников, в основном от солнца. К 2100 году до 80% мирового потребления электроэнергии будет обеспечиваться солнечной энергией. Кроме того, он ожидает, что не менее 80% мирового спроса на энергию будет удовлетворяться за счет электрификации.

Сейчас политические проблемы замедляют развитие отрасли, однако эксперт уверен, что в конце концов правительства отбросят споры и сосредоточатся на "зеленой" энергетике.

"Человеческая природа — превращать энергию в вещи, — говорит Бонд. — Мы используем энергию для всего. И вот, внезапно, мы нашли этот дешевый и универсальный источник энергии — конечно, мы разберемся с этим".

Согласно анализу Ember, на солнечные электростанции пришлось 83% общего прироста мирового спроса на электроэнергию в 2025 году, и они остаются крупнейшим источником новой электричества в мире уже три года подряд. Это самая дешевая электроэнергия в мире: за последние 15 лет стоимость установки солнечной системы снизилась на 90%.

"Сейчас кремниевые панели стоят столько же, сколько фанера", — говорит Сэм Стрэнкс из Кембриджского университета.

Согласно отчету британского аналитического центра Carbon Tracker за 2021 год, даже с учетом невысокой эффективности современных солнечных панелей, для удовлетворения всех мировых потребностей в энергии человечеству требуется около 450 000 квадратных километров земли, Это всего лишь 0,3% от общей площади суши. И в большинстве стран есть достаточно места для установки необходимого количества панелей.

"В конечном счете, единственное преимущество ископаемого топлива перед солнечным светом в качестве источника электроэнергии — это его способность к хранению, — говорит Бонд. — И вот, внезапно, проблема с хранением в 90% случаев решена одной-единственной технологией — аккумулятором".

По словам Блейкерса, для стран с длинными и темными зимами ветроэнергетика может стать отличным решением, способным восполнить значительную часть этого дефицита. Но также потребуются решения по хранению энергии, способные накапливать ее в течение недель или месяцев.

Ранее писали, как солнечные панели работают зимой. В холодные времена года их эффективность снижаются, но ее можно немного повысить.