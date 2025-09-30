Работают ли солнечные панели зимой: как получать больше энергии и насколько вреден снег

Эксперты рассказали, как солнечные батареи работают зимой и как можно максимизировать производство солнечной энергии круглый год.

Фотоэлементы нуждаются в солнечном свете для выработки электроэнергии, но это не значит, что они работают только летом. Они работают всегда, когда светит солнце, и будут вырабатывать электроэнергию, независимо от температуры окружающей среды, пишет bostonsolar.us.

Как работают солнечные панели зимой

Солнечные элементы преобразуют солнечный свет в электричество, что становится возможным благодаря явлению, называемому фотоэлектрическим (ФЭ) эффектом. Он проявляется в любое время, когда есть солнечный свет, а это значит, что солнечные панели могут работать круглый год, независимо от того, насколько холодно на улице. Фактически, они лучше всего работают в холодную солнечную погоду — сильная жара может снизить их эффективность.

Снег может скапливаться на солнечных панелях и блокировать солнечный свет. Как правило, солнце достаточно быстро растапливает его, предотвращая серьезное снижение выработки энергии. Однако, если снег тает слишком медленно, вы можете аккуратно смахнуть его с панелей. Если вы выберете этот подход, будьте предельно осторожны, так как подниматься на крышу может быть опасно, особенно в плохую погоду.

Установка солнечных панелей Фото: Pexels

Максимальная экономия солнечной энергии зимой

Несмотря на то, что солнечные панели прекрасно справляются со своей основной задачей зимой, их эффективность может несколько снизиться.

Снижение выработки солнечной энергии связано не с низкой температурой, а с недостатком солнечного света. Зимой дни становятся короче, а это значит, что у солнечных панелей меньше времени на выработку электроэнергии, чем летом, что приводит к падению эффективности. Обильные скопления снега на панелях также могут снизить выработку, блокируя доступ солнечного света. К счастью, существуют решения этих проблем.

Можно ли устанавливать солнечные панели зимой

Да. Процесс установки солнечных панелей может занять несколько месяцев, и лишь малая часть этого времени тратится на саму установку панелей на крыше. Большая часть времени уходит на оценку дома и потребностей, проектирование солнечной батареи, заказ комплектующих и получение разрешений. Все эти работы не зависят от погодных условий и могут быть выполнены в любое время года. Физическую установку также можно выполнить зимой.

Солнечные панели и снег Фото: Over Easy Solar

Продавайте энергию в сеть

Можно заключить соглашение между с коммунальной компанией при установке солнечных панелей. Оно позволит продавать излишки электроэнергии в обмен на зачисление на ваш счет. Летом фотоэлементы будут вырабатывать много электроэнергии — вероятно, больше, чем нужно. Вы можете отправить излишки в электросеть. Зимой, когда выработка электроэнергии снижается, вы сможете докупить электроэнергию из сети.

Установите систему накопления солнечной энергии

Солнечные батареи работают, накапливая излишки электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями в часы пик, чтобы вы могли использовать ее в любое время. Зимой вы можете заряжать солнечные батареи, а затем использовать накопленную энергию для питания дома, когда солнце уже зашло.

Главное преимущество солнечной батареи зимой — это резервное питание. Солнечные батареи предназначены для поддержания работы панелей и всех необходимых устройств. При длительном отключении электроэнергии система накопления солнечной энергии может стать настоящим спасением.

Ранее мы сообщали, что раскрыта главная опасность солнечных панелей, о которой все молчат. Солнечные панели считаются безопасной и экологичной технологией. Но недавние случаи пожаров в Великобритании доказывают, что при неправильной установке и обслуживании они представляют угрозу. Эксперты рассказали, в чем кроется опасность и как защитить дом.