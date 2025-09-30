Работают ли солнечные панели зимой: как получать больше энергии и насколько вреден снег
Эксперты рассказали, как солнечные батареи работают зимой и как можно максимизировать производство солнечной энергии круглый год.
Фотоэлементы нуждаются в солнечном свете для выработки электроэнергии, но это не значит, что они работают только летом. Они работают всегда, когда светит солнце, и будут вырабатывать электроэнергию, независимо от температуры окружающей среды, пишет bostonsolar.us.
Как работают солнечные панели зимой
Солнечные элементы преобразуют солнечный свет в электричество, что становится возможным благодаря явлению, называемому фотоэлектрическим (ФЭ) эффектом. Он проявляется в любое время, когда есть солнечный свет, а это значит, что солнечные панели могут работать круглый год, независимо от того, насколько холодно на улице. Фактически, они лучше всего работают в холодную солнечную погоду — сильная жара может снизить их эффективность.
Снег может скапливаться на солнечных панелях и блокировать солнечный свет. Как правило, солнце достаточно быстро растапливает его, предотвращая серьезное снижение выработки энергии. Однако, если снег тает слишком медленно, вы можете аккуратно смахнуть его с панелей. Если вы выберете этот подход, будьте предельно осторожны, так как подниматься на крышу может быть опасно, особенно в плохую погоду.
Максимальная экономия солнечной энергии зимой
Несмотря на то, что солнечные панели прекрасно справляются со своей основной задачей зимой, их эффективность может несколько снизиться.
Снижение выработки солнечной энергии связано не с низкой температурой, а с недостатком солнечного света. Зимой дни становятся короче, а это значит, что у солнечных панелей меньше времени на выработку электроэнергии, чем летом, что приводит к падению эффективности. Обильные скопления снега на панелях также могут снизить выработку, блокируя доступ солнечного света. К счастью, существуют решения этих проблем.
Можно ли устанавливать солнечные панели зимой
Да. Процесс установки солнечных панелей может занять несколько месяцев, и лишь малая часть этого времени тратится на саму установку панелей на крыше. Большая часть времени уходит на оценку дома и потребностей, проектирование солнечной батареи, заказ комплектующих и получение разрешений. Все эти работы не зависят от погодных условий и могут быть выполнены в любое время года. Физическую установку также можно выполнить зимой.
Продавайте энергию в сеть
Можно заключить соглашение между с коммунальной компанией при установке солнечных панелей. Оно позволит продавать излишки электроэнергии в обмен на зачисление на ваш счет. Летом фотоэлементы будут вырабатывать много электроэнергии — вероятно, больше, чем нужно. Вы можете отправить излишки в электросеть. Зимой, когда выработка электроэнергии снижается, вы сможете докупить электроэнергию из сети.
Установите систему накопления солнечной энергии
Солнечные батареи работают, накапливая излишки электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями в часы пик, чтобы вы могли использовать ее в любое время. Зимой вы можете заряжать солнечные батареи, а затем использовать накопленную энергию для питания дома, когда солнце уже зашло.
Главное преимущество солнечной батареи зимой — это резервное питание. Солнечные батареи предназначены для поддержания работы панелей и всех необходимых устройств. При длительном отключении электроэнергии система накопления солнечной энергии может стать настоящим спасением.
Ранее мы сообщали, что раскрыта главная опасность солнечных панелей, о которой все молчат. Солнечные панели считаются безопасной и экологичной технологией. Но недавние случаи пожаров в Великобритании доказывают, что при неправильной установке и обслуживании они представляют угрозу. Эксперты рассказали, в чем кроется опасность и как защитить дом.