Главная опасность солнечных панелей, о которой все молчат: рассказываем, что с ними не так

Солнечные панели считаются безопасной и экологичной технологией. Но недавние случаи пожаров в Великобритании доказывают, что при неправильной установке и обслуживании они представляют угрозу. Эксперты рассказали, в чем кроется опасность и как защитить дом.

Хотя пожары, связанные с солнечными панелями, — явление редкое, риск вполне реален. Важно понимать, что загораются не сами панели, а сопутствующее оборудование. Как правило, главный виновник инцидентов — постоянный ток (DC), который генерируется панелями, пишет Homebuilding.

"Пожар обычно начинается не в самих стеклянных батареях, а в кабелях или разъемах", — объясняет Фил Стрикленд, технический директор компании 21 Degrees.

Даже когда система выключена, панели продолжают вырабатывать постоянный ток под воздействием солнечного света. Если соединения некачественные или компоненты повреждены, может возникнуть дуга, которая приведет к перегреву и возгоранию.

Реальные примеры

Несколько недавних инцидентов в Великобритании наглядно демонстрируют эту угрозу:

В феврале 2024 года пожар, вызванный "электрической неисправностью" в солнечной установке, уничтожил склад в Питерборо.

В мае 2025 года серьезно пострадали жилые дома в Суррее после возгорания, связанного с солнечными панелями на крыше.

В июле 2025-го несколько школ в Нортумберленде были вынуждены отключить свои солнечные системы в качестве меры предосторожности после пожара в общественном центре.

Как защититься

Эксперты сходятся во мнении, что главный способ минимизировать риски — использовать только сертифицированное оборудование и обращаться к профессиональным, аккредитованным установщикам. "Инвестируйте только в проверенные системы, изготовленные из сертифицированных продуктов от соответствующих подрядчиков", — подчеркивает Иан Риппин, гендиректор Microgeneration Certification Scheme (MCS).

Также важны регулярные проверки и обслуживание системы, которые помогут вовремя выявить и устранить потенциальные проблемы.

