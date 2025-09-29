В Америке заменили солнечные панели и добывают 400 000 кВт·ч энергии "из тени" (фото)

В США возвели "Арку Времени", работающую на солнечной энергии. По сути, это солнечные часы, способным вырабатывать до 400 000 киловатт-часов электроэнергии в год.

Инсталляция также используется для освещения улицы. Этот проект стоимостью около 20 миллионов долларов был реализован в американском городе Хьюстон, пишет ecoticias.com.

"Арка Времени" была разработана организацией Land Art Generator Initiative (LAGI) с учетом траектории движения солнца, что сделало солнечные часы очень точными. Инсталляция занимает площадь в несколько акров и расположена в Мейсон-парке. Отверстия в форме солнца в верхней части арки проецируют световые узоры на землю, создавая художественную картину времени. Таким образом, Мейсон-парк стал общественным пространством с нулевым потреблением энергии, говорится в материале.

Солнечная электростанция "Арка Времени" Фото: archoftime.org

Солнечная электростанция "Арка Времени" станет местом проведения всевозможных представлений и общественных мероприятий. Устройство способно генерировать 400 000 кВт·ч энергии в год. Конструкция позволяет собирать солнечную энергию даже в пасмурные дни — тень не является помехой для фотоэлементов, покрывающих арку. Они расположены таким образом, что всегда следуют за солнцем, где бы оно ни находилось. Также их достаточно много, чтобы обеспечивать генерацию зеленой энергии в непогоду.

"Арка Времени" — это попытка показать, как Хьюстон может превратиться из нефтяной столицы в центр инноваций, науки и инициатив в области устойчивого развития. Она обеспечит электричеством Talento Bilingüe de Houston — цент латиноамериканских искусств, являющийся популярной культурной локацией города.

