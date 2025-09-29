В Америці замінили сонячні панелі і добувають 400 000 кВт-год енергії "з тіні" (фото)

У США звели "Арку Часу", що працює на сонячній енергії. По суті, це сонячний годинник, здатний виробляти до 400 000 кіловат-годин електроенергії на рік.

Інсталяція також використовується для освітлення вулиці. Цей проєкт вартістю близько 20 мільйонів доларів було реалізовано в американському місті Г'юстон, пише ecoticias.com.

"Арка Часу" була розроблена організацією Land Art Generator Initiative (LAGI) з урахуванням траєкторії руху сонця, що зробило сонячний годинник дуже точним. Інсталяція займає площу в кілька акрів і розташована в Мейсон-парку. Отвори у формі сонця у верхній частині арки проектують світлові візерунки на землю, створюючи художню картину часу. Таким чином, Мейсон-парк став громадським простором із нульовим споживанням енергії, йдеться в матеріалі.

Сонячна електростанція "Арка Часу" Фото: archoftime.org

Сонячна електростанція "Арка Часу" стане місцем проведення всіляких вистав і громадських заходів. Пристрій здатний генерувати 400 000 кВт-год енергії на рік. Конструкція дає змогу збирати сонячну енергію навіть у похмурі дні — тінь не є перешкодою для фотоелементів, що покривають арку. Вони розташовані таким чином, що завжди слідують за сонцем, де б воно не знаходилося. Також їх досить багато, щоб забезпечувати генерацію зеленої енергії в негоду.

"Арка Часу" — це спроба показати, як Х'юстон може перетворитися з нафтової столиці на центр інновацій, науки та ініціатив у сфері сталого розвитку. Вона забезпечить електрикою Talento Bilingüe de Houston — центр латиноамериканських мистецтв, що є популярною культурною локацією міста.

