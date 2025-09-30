Головна небезпека сонячних панелей, про яку всі мовчать: розповідаємо, що з ними не так

Сонячні панелі вважаються безпечною та екологічною технологією. Але нещодавні випадки пожеж у Великій Британії доводять, що в разі неправильного встановлення та обслуговування вони становлять загрозу. Експерти розповіли, у чому криється небезпека і як захистити будинок.

Хоча пожежі, пов'язані з сонячними панелями, — явище рідкісне, ризик цілком реальний. Важливо розуміти, що загоряються не самі панелі, а супутнє обладнання. Як правило, головний винуватець інцидентів — постійний струм (DC), який генерується панелями, пише Homebuilding.

"Пожежа зазвичай починається не в самих скляних батареях, а в кабелях або роз'ємах", — пояснює Філ Стрікленд, технічний директор компанії 21 Degrees.

Навіть коли система вимкнена, панелі продовжують виробляти постійний струм під впливом сонячного світла. Якщо з'єднання неякісні або компоненти пошкоджено, може виникнути дуга, що призведе до перегріву та загоряння.

Реальні приклади

Кілька нещодавніх інцидентів у Великій Британії наочно демонструють цю загрозу:

У лютому 2024 року пожежа, спричинена "електричною несправністю" в сонячній установці, знищила склад у Пітерборо.

У травні 2025 року серйозно постраждали житлові будинки в Сурреї після спалаху, пов'язаного із сонячними панелями на даху.

У липні 2025-го кілька шкіл у Нортумберленді були змушені відключити свої сонячні системи як запобіжний захід після пожежі в громадському центрі.

Як захиститися

Експерти сходяться на думці, що головний спосіб мінімізувати ризики — використовувати тільки сертифіковане обладнання і звертатися до професійних, акредитованих установників. "Інвестуйте тільки в перевірені системи, виготовлені із сертифікованих продуктів від відповідних підрядників", — підкреслює Іан Ріппін, гендиректор Microgeneration Certification Scheme (MCS).

Також важливими є регулярні перевірки та обслуговування системи, які допоможуть вчасно виявити й усунути потенційні проблеми.

