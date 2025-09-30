Чи працюють сонячні панелі взимку: як отримувати більше енергії та наскільки шкідливий сніг

Експерти розповіли, як сонячні батареї працюють взимку і як можна максимізувати виробництво сонячної енергії цілий рік.

Фотоелементи потребують сонячного світла для вироблення електроенергії, але це не означає, що вони працюють тільки влітку. Вони працюють завжди, коли світить сонце, і вироблятимуть електроенергію, незалежно від температури навколишнього середовища, пише bostonsolar.us.

Як працюють сонячні панелі взимку

Сонячні елементи перетворюють сонячне світло на електрику, що стає можливим завдяки явищу, званому фотоелектричним (ФЕ) ефектом. Він проявляється в будь-який час, коли є сонячне світло, а це означає, що сонячні панелі можуть працювати цілий рік, незалежно від того, наскільки холодно на вулиці. Фактично, вони найкраще працюють у холодну сонячну погоду — сильна спека може знизити їхню ефективність.

Сніг може накопичуватися на сонячних панелях і блокувати сонячне світло. Як правило, сонце досить швидко розтоплює його, запобігаючи серйозному зниженню вироблення енергії. Однак, якщо сніг тане занадто повільно, ви можете акуратно змахнути його з панелей. Якщо ви виберете цей підхід, будьте гранично обережні, оскільки підніматися на дах може бути небезпечно, особливо в погану погоду.

Встановлення сонячних панелей Фото: Pexels

Максимальна економія сонячної енергії взимку

Незважаючи на те, що сонячні панелі прекрасно справляються зі своїм основним завданням взимку, їхня ефективність може дещо знизитися.

Зниження вироблення сонячної енергії пов'язане не з низькою температурою, а з нестачею сонячного світла. Взимку дні стають коротшими, а це означає, що у сонячних панелей менше часу на вироблення електроенергії, ніж влітку, що призводить до падіння ефективності. Рясні скупчення снігу на панелях також можуть знизити вироблення, блокуючи доступ сонячного світла. На щастя, існують рішення цих проблем.

Чи можна встановлювати сонячні панелі взимку

Так. Процес установки сонячних панелей може зайняти кілька місяців, і лише мала частина цього часу витрачається на саму установку панелей на даху. Більша частина часу йде на оцінку будинку і потреб, проектування сонячної батареї, замовлення комплектуючих і отримання дозволів. Всі ці роботи не залежать від погодних умов і можуть бути виконані в будь-який час року. Фізичну установку також можна виконати взимку.

Сонячні панелі та сніг Фото: Over Easy Solar

Продавайте енергію в мережу

Можна укласти угоду між з комунальною компанією під час встановлення сонячних панелей. Вона дозволить продавати надлишки електроенергії в обмін на зарахування на ваш рахунок. Влітку фотоелементи вироблятимуть багато електроенергії — ймовірно, більше, ніж потрібно. Ви можете відправити надлишки в електромережу. Взимку, коли вироблення електроенергії знижується, ви зможете докупити електроенергію з мережі.

Встановіть систему накопичення сонячної енергії

Сонячні батареї працюють, накопичуючи надлишки електроенергії, що виробляється сонячними панелями в години пік, щоб ви могли використовувати її в будь-який час. Взимку ви можете заряджати сонячні батареї, а потім використовувати накопичену енергію для живлення будинку, коли сонце вже зайшло.

Головна перевага сонячної батареї взимку — це резервне живлення. Сонячні батареї призначені для підтримки роботи панелей і всіх необхідних пристроїв. При тривалому відключенні електроенергії система накопичення сонячної енергії може стати справжнім порятунком.

Раніше ми повідомляли, що розкрито головну небезпеку сонячних панелей, про яку всі мовчать. Сонячні панелі вважаються безпечною та екологічною технологією. Але нещодавні випадки пожеж у Великій Британії доводять, що при неправильному встановленні та обслуговуванні вони становлять загрозу. Експерти розповіли, у чому криється небезпека і як захистити будинок.